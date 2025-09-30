Alimentando otros modelos: La visión eco-social de FUHEM HIPATIA RIVAS

Revolucionar los comedores escolares comienza con una visión audaz, y FUHEM está liderando el camino con su enfoque eco-social. Te invitamos a descubrir cómo este innovador modelo transforma los comedores escolares en espacios educativos que promueven sostenibilidad, solidaridad y comunidad en Rivas y más allá. Desde la incorporación de huevos y carne orgánicos hasta actividades que fomentan la biodiversidad y el aprendizaje ambiental, FUHEM Hipatia Rivas está redefiniendo lo que significa alimentar cuerpo y mente en nuestras escuelas.

Este proyecto no solo transforma dietas, sino que también sensibiliza sobre la crisis ambiental y social actual. Descubre cómo la ampliación de horarios de nutricionistas, la mejora acústica en los comedores y proyectos como torneos deportivos y talleres de biodiversidad están impactando positivamente a toda la comunidad educativa.

Comparte esta causa y sé parte del cambio hacia un futuro más verde y solidario.