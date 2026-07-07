Alerta roja por falta de sangre en Madrid: piden donar con urgencia

Las reservas han caído al 35% tras las olas de calor y solo garantizan el suministro para un día y medio

La Comunidad de Madrid ha realizado un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre ante la situación de alerta roja que afecta a todos los grupos sanguíneos. Las reservas se encuentran actualmente al 35% de su capacidad, un nivel que apenas permite cubrir las necesidades hospitalarias durante un día y medio.

Según ha informado el Gobierno regional, el descenso de las donaciones registrado durante junio, motivado en parte por las sucesivas olas de calor, ha provocado esta situación. Sin embargo, la demanda de sangre se mantiene estable durante todo el año para atender urgencias, intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y trasplantes. El verano requiere alrededor de 1.000 donaciones diarias para mantener unas reservas suficientes.

La sangre no puede fabricarse

La Comunidad recuerda que la sangre no puede sustituirse por ningún tratamiento alternativo y que sus componentes tienen una vida útil limitada. Como ejemplo, un trasplante de hígado puede necesitar entre 30 y 200 donaciones, e incluso alcanzar las 250 unidades en los casos más complejos.

El año pasado, por estas mismas fechas, las reservas de sangre alcanzaban el 88%, muy por encima de la situación actual.

Dónde donar

Los ciudadanos pueden donar sangre en 30 hospitales de la región, además de las unidades móviles y los puntos habilitados por Cruz Roja. También permanecen abiertos el Centro de Transfusión de Valdebernardo y la sala de Cruz Roja de la calle Juan Montalvo, 3, donde se puede acudir para realizar la donación.