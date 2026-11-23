Atención temprana hasta los 12, con ayudas de hasta 4.000 €

La Comunidad de Madrid presenta las ayudas en el texto elevado a consulta pública.

La Comunidad de Madrid ha abierto la consulta pública del texto que regulará ayudas de hasta 4.000 euros anuales para que los menores con discapacidad reconocida continúen sus terapias de atención temprana entre los 6 y los 12 años, a través de los centros especializados, a partir del primer trimestre de 2027.

La medida prevé 10 millones de euros anuales en subvenciones a las entidades especializadas, con una cobertura estimada de cerca de 2.500 menores en toda la región. Serán los propios centros los que gestionen la ayuda, de modo que las familias no tengan que realizar ningún trámite administrativo, según la nota de prensa de la Consejería.

Lo que pidió el Pleno de Rivas en enero

La medida llega casi un año después de que el Pleno de Rivas aprobara una moción de IU-MM-VQ con el apoyo del PSOE para exigir a la Comunidad que garantizara la continuidad de la atención temprana más allá de los 6 años.

El decreto vigente corta el servicio al cumplir esa edad y solo abre dos excepciones: que el menor repita curso en el primer ciclo de Infantil o que se incorpore a un centro de Educación Especial. La moción alertaba de que esa barrera empuja a familias con menos recursos a elegir la repetición de curso «para no perder la terapia gratuita en esos últimos meses».

«Tenemos un sistema saturado e ineficaz, donde faltan recursos para valorar a tiempo a niños y niñas y faltan plazas en la red pública», denunció entonces la concejala de Feminismos y Diversidad, Mimi Chamorro. El Pleno puso cifras a ese colapso: esperas de entre 12 y 18 meses y 1.300 familias en lista de espera en la región al cierre de 2025.

Subvención a los centros, no ampliación del servicio

La diferencia es de fondo: el servicio público sigue terminando a los 6 años. Lo que llega es una ayuda económica para que las familias puedan costear la continuación de las terapias en centros especializados. No es un derecho subjetivo ni una ampliación de la red pública, y depende de que el centro donde se atiende al menor figure entre los beneficiarios.

Tampoco garantiza cubrir el coste: el tope son 4.000 euros anuales por menor y el acceso exige tener reconocida la discapacidad. El texto está en consulta pública desde este martes y las primeras subvenciones no se concederán, en el mejor de los casos, hasta el primer trimestre de 2027.

La consejera Ana Dávila presentó la medida en el Centro de Atención Temprana EDAI Retiro, con 115 plazas —110 de tratamiento y cinco de apoyo y seguimiento— y una inversión anual de más de medio millón de euros, durante la visita en la que anunció los trámites.

La Comunidad de Madrid ha abierto la consulta pública del texto que regulará ayudas de hasta 4.000 euros anuales para que los menores con discapacidad reconocida continúen sus terapias de atención temprana entre los 6 y los 12 años, a través de los centros especializados, a partir del primer trimestre de 2027.