BicinRivas ya se planifica en Google Maps

BicinRivas ya se puede planificar desde Google Maps y el Ayuntamiento instalará en primavera una estación junto al IES Duque de Rivas con 35 bicicletas nuevas, hasta 474, y 28 anclajes más. La inversión anunciada asciende a 199.714 euros y elevará a 43 los puntos de alquiler del servicio municipal.

El servicio de préstamo de bicicletas de Rivas, que arrancó en octubre de 2011 y se renovó por completo en junio de 2025, aparece ya en la plataforma de cartografía y navegación, según la nota del Ayuntamiento. La Concejalía de Movilidad lo venía gestionando desde hace meses y el resultado es que ahora se puede pedir una ruta como cualquier otra: se abre Google Maps, se marca el destino, se pulsa «Cómo llegar», se elige el icono de la bicicleta y se selecciona la pestaña de BicinRivas.

La aplicación informa en tiempo real de cuántas bicis hay disponibles en la estación de salida y cuántos anclajes libres quedan en la de llegada, de modo que se puede decidir dónde coger la bici y dónde dejarla antes de moverse. Después basta con abrir la app del servicio y empezar el viaje, sin volver a buscar la parada. La herramienta funciona con las 42 estaciones actuales, que pasarán a 43 con la nueva parada.

Más bicis y una parada en el Duque de Rivas

El parque pasará de 439 a 474 bicicletas, todas eléctricas, y la nueva bancada dará servicio al alumnado del instituto público Duque de Rivas. Con ella, los cinco institutos públicos de la ciudad tendrán una estación en sus inmediaciones. Los 28 anclajes nuevos se repartirán entre esa parada y otras estaciones de la red. El Ayuntamiento ya había anunciado en octubre que ampliaría el servicio junto a la segunda fase de climatización de los colegios.

El servicio acumula alrededor de 6.200 personas usuarias activas y superó el millón de viajes en marzo de 2026. Desde la remodelación de junio de 2025 lo han usado más de 13.000 personas. Solo en septiembre de este año pedalearon 5.404 personas, un 29,5 % más que un año antes, según los datos que acompañan al anuncio municipal.

El perfil de uso mezcla públicos: la mayoría de quienes lo usan tiene más de 30 años, pero los menores de 25 realizan el 55 % de los recorridos. El 34 % de las personas usuarias son mujeres, que completan el 26 % de los viajes. La mitad de los itinerarios son trayectos de casa al metro o desplazamientos internos en La Luna y el Centro, y ocho de cada diez viajes duran menos de quince minutos. El pico de uso de lunes a jueves llega con la salida de los institutos; los viernes, por la tarde.

BicinRivas ya se puede planificar desde Google Maps y el Ayuntamiento instalará en primavera una estación junto al IES Duque de Rivas con 35 bicicletas nuevas, hasta 474, y 28 anclajes más. La inversión anunciada asciende a 199.714 euros y elevará a 43 los puntos de alquiler del servicio municipal.