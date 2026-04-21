Abiertas las solicitudes para ‘En bus al cole’, el servicio público de rutas escolares

Son más de 700 los alumnos que se benefician de la iniciativa durante este curso académico

El Ayuntamiento ha abierto el plazo para solicitar el servicio ‘En bus al cole’ el próximo curso académico. Se trata de una iniciativa que pretende crear 11 rutas escolares que contengan todos los colegios públicos de Rivas. Las familias que quieran sumarse al proyecto podrán hacerlo en la web de inscripciones del Ayuntamiento hasta el próximo 11 de mayo.

La Concejalía de Movilidad seleccionará a las familias que podrán beneficiarse del servicio en base al diseño de las rutas, en el que primarán sobre todo criterios de movilidad. Las paradas se realizan a pocos minutos andando de la casas de los alumnos.

Uno de los objetivos de la iniciativa es aprovechar al máximo la capacidad de los autobuses. Para ello, se crean rutas que permiten acoger al máximo número de alumnos mediante rotación, de manera que hay estudiantes que se suben al bus cuando otros ya se han bajado en sus centros.

Una de las paradas del servicio ‘En bus al cole’ / Ayuntamiento de Rivas

‘En bus al cole’, un servicio para todos los alumnos

Hoy en día y gracias a una inversión pública de más de un millón de euros, son más de 700 los alumnos que se benefician diariamente del servicio. Según el Ayuntamiento, ‘En bus al cole’ permite evitar que cerca de 400 vehículos particulares congestionen los accesos a los centros educativos, al tiempo que facilita a las familias ahorrarse el trayecto.

‘En bus al cole’ cuenta con personal de acompañamiento, así como vehículos accesibles para todos los alumnos, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Además, existe una app para que las familias puedan comprobar el estado de las rutas en tiempo real. La iniciativa surgió durante el curso 2023/2024 en tres colegios de Rivas. Hoy en día, ‘En bus al cole’ llega a todos los centros de Infantil y Primaria del municipio.