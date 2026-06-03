Abierta la votación de los presupuestos participativos de Rivas

Hace falta inscribirse de nuevo para votar debido a una actualización de la web

Desde ayer, 2 de junio, se puede votar en las propuestas de los presupuestos participativos. Hasta el 22 de junio se podrá decidir qué propuestas saldrán elegidas en cada uno de los 3 barrios o como propuestas de ciudad.

Las propuestas que se presentaron han pasado durante los últimos dos meses un proceso de valoración técnica. Ahora, se pueden votar aquellas propuestas que han obtenido una valoración positiva. La cuantía máxima de la suma de las propuestas que saldrán elegidas en cada barrio asciende a los 150.000 euros. En el caso de las propuestas de ciudad suponen 256.000 €. Las propuestas ganadoras podrán ser incluidas por el gobierno municipal en los presupuestos de los próximos años.

La web participación.rivasciudad.es ha sido actualizada con motivo de este proceso de votación. Este cambio implica tener que registrarse como nuevo usuario en el espacio de participación municipal. A continuación, el usuario registrado puede votar después de validar su DNI.

Tras ejercer su voto a cada propuesta, de barrio o ciudad, recibirá un mail confirmando ese voto. Se pueden votar distintas propuestas siempre y cuando la suma de los costes de todas las propuestas no supere el umbral máximo.

Los procesos participativos de años anteriores no se encuentran disponibles. Ya hubo una pérdida de información con la anterior actualización de la web y, en esta nueva versión, tampoco se recoge el historial anterior.