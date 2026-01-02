415 edificios de Rivas deberán pasar la ITE en 2026: guía, plazos y listado completo

Antes de que termine el año, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el Boletín Oficial del Estado (BOE) han publicado el listado oficial de inmuebles que deben someterse a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en 2026, un trámite indispensable para garantizar la seguridad, salubridad y conservación de los edificios más antiguos de la ciudad.

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es un procedimiento que obliga a los propietarios a verificar el estado de conservación de los edificios cuando estos cumplen 30 años desde su construcción o cuando han pasado 10 años desde la última inspección. El objetivo principal es asegurar que las edificaciones mantienen las condiciones de seguridad, habitabilidad, ornato público y decoro exigidas por la normativa urbanística municipal y estatal.

Edificios de Rivas que deberán pasar la ITE en 2026

Según el anuncio publicado en el BOE el 16 de diciembre de 2025, son 415 los inmuebles de Rivas Vaciamadrid que deben realizar la ITE durante 2026.

152 portales que han alcanzado los 30 años de antigüedad.

263 portales que han cumplido 40 años o más o cuya última ITE fue hace una década.

Plazos para pasar la ITE en 2026

El plazo para realizar y presentar la ITE va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La Inspección Técnica puede dar un resultado favorable o desfavorable.

El incumplimiento del plazo puede conllevar procedimientos sancionadores por infracción urbanística.

Junto a la ITE, ha de obtenerse el certificado de eficiencia energética homologado.

Cómo registrar la ITE en Rivas

Una vez completada la inspección por un técnico competente, la comunidad de propietarios o el titular del edificio deberá registrar el acta de la ITE telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También se podrá realizar presencialmente, con cita previa, en alguno de los siguientes puntos municipales:

Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, 1)

Casa Consistorial del Casco Antiguo (Plaza 19 de Abril)

Edificio Atrio (Av. de José Hierro, 36)

Área Social del Parque de Asturias (Av. del Parque de Asturias, s/n

Edificios afectados

El listado completo de direcciones está publicado íntegramente en el BOE. Aunque el BOE es la única fuente oficial, puede consiultarse en esta tabla el resumen de la relación de edificios.

Vía Números Afectados Av. Almendros 4 Ps. Almendros 2, 4 Cl. Bohemios Del 1 al 44 Cl. Cazorla Del 1 la 8 Cl. Cristo de Rivas 12, 20 Cl. Doñana 1, 2, 3, 4, 6, 8 Cl. Gavilanes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Cl. Juan Ramón Jiménez Del 1 al 28, 30, 32 Cl. Nibelungos Del 2 al 60 (pares) Cl. Ópera Del 1 al 43 (impares) Cl. Ordesa 1, 3, 5, 7, 9 Pz. Pablo Picasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S/N Pz. Pau Casals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, S/N Cl. Timanfaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cl. Veintitrés de Julio 6 Cl. Vicente Aleixandre Del 1 al 47 (impares) y 2 Pz. Violeta Parra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Av. Zarzuela Del 2 al 92 (pares) Cl. Aigües Tortes 18, 20, 22, 24, 26 Cl. Aloe 37 Cl. Garajonay 23-D Cl. Carretilla 7, 9, 11, 13, 17, 29, 31 Cl. Cisne 52, 54, 56, 58, 65, 67, 69, 71 Cl. Clavo 14 Cl. Electrodo 3 Cl. Endrino Del 2 al 40 (pares) 1, 3, 5, 7, 9, 17, 21, 23 Cl. España 53, 55, 57, 59, 61, 63 Cl. Eucaliptus 11, 13, 25 Cl. Fresno Del 43 al 75 (impares) Cl. Fundición 6, 15, 27, 87 Cl. Grecia 14, 16, 18, 20, 22, 24 Cl. Irlanda Del 2 al 26 (pares) Cl. Jazmín 83, 125 Cl. Madera 13 Cl. Marcial Lalanda 123, 125, 127, 129 Cl. Martillo 6 Cl. Mirador Del 1 al 27 (impares) Cl. Moreras Del 1 al 33 (impares) Cl. Rododendro 68 Cl. San Marcos 5 Cl. Sueve 13 Cl. Tablas de Daimiel 17, 19, 21, 23, 25 Cl. Técnica de la 2 Cl. Tornillo 23, 25