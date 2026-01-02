Logo Zarabanda
415 edificios de Rivas deberán pasar la ITE en 2026: guía, plazos y listado completo

415 edificios de Rivas deberán pasar la ITE en 2026

Antes de que termine el año, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el Boletín Oficial del Estado (BOE) han publicado el listado oficial de inmuebles que deben someterse a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en 2026, un trámite indispensable para garantizar la seguridad, salubridad y conservación de los edificios más antiguos de la ciudad.

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es un procedimiento que obliga a los propietarios a verificar el estado de conservación de los edificios cuando estos cumplen 30 años desde su construcción o cuando han pasado 10 años desde la última inspección. El objetivo principal es asegurar que las edificaciones mantienen las condiciones de seguridad, habitabilidad, ornato público y decoro exigidas por la normativa urbanística municipal y estatal.

Edificios de Rivas que deberán pasar la ITE en 2026

Según el anuncio publicado en el BOE el 16 de diciembre de 2025, son 415 los inmuebles de Rivas Vaciamadrid que deben realizar la ITE durante 2026.

  • 152 portales que han alcanzado los 30 años de antigüedad.
  • 263 portales que han cumplido 40 años o más o cuya última ITE fue hace una década.

Plazos para pasar la ITE en 2026

  • El plazo para realizar y presentar la ITE va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • La Inspección Técnica puede dar un resultado favorable o desfavorable.
  • El incumplimiento del plazo puede conllevar procedimientos sancionadores por infracción urbanística.
  • Junto a la ITE, ha de obtenerse el certificado de eficiencia energética homologado.

Cómo registrar la ITE en Rivas

Una vez completada la inspección por un técnico competente, la comunidad de propietarios o el titular del edificio deberá registrar el acta de la ITE telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También se podrá realizar presencialmente, con cita previa, en alguno de los siguientes puntos municipales:

  • Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, 1)
  • Casa Consistorial del Casco Antiguo (Plaza 19 de Abril)
  • Edificio Atrio (Av. de José Hierro, 36)
  • Área Social del Parque de Asturias (Av. del Parque de Asturias, s/n

Edificios afectados

El listado completo de direcciones está publicado íntegramente en el BOE. Aunque el BOE es la única fuente oficial, puede consiultarse en esta tabla el resumen de la relación de edificios.

VíaNúmeros Afectados
Av. Almendros4
Ps. Almendros2, 4
Cl. BohemiosDel 1 al 44
Cl. CazorlaDel 1 la 8
Cl. Cristo de Rivas12, 20
Cl. Doñana1, 2, 3, 4, 6, 8
Cl. Gavilanes2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Cl. Juan Ramón JiménezDel 1 al 28, 30, 32
Cl. NibelungosDel 2 al 60 (pares)
Cl. ÓperaDel 1 al 43 (impares)
Cl. Ordesa1, 3, 5, 7, 9
Pz. Pablo Picasso1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S/N
Pz. Pau Casals1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, S/N
Cl. Timanfaya1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cl. Veintitrés de Julio6
Cl. Vicente AleixandreDel 1 al 47 (impares) y 2
Pz. Violeta Parra1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Av. ZarzuelaDel 2 al 92 (pares)
Cl. Aigües Tortes18, 20, 22, 24, 26
Cl. Aloe37
Cl. Garajonay23-D
Cl. Carretilla7, 9, 11, 13, 17, 29, 31
Cl. Cisne52, 54, 56, 58, 65, 67, 69, 71
Cl. Clavo14
Cl. Electrodo3
Cl. EndrinoDel 2 al 40 (pares) 1, 3, 5, 7, 9, 17, 21, 23
Cl. España53, 55, 57, 59, 61, 63
Cl. Eucaliptus11, 13, 25
Cl. FresnoDel 43 al 75 (impares)
Cl. Fundición6, 15, 27, 87
Cl. Grecia14, 16, 18, 20, 22, 24
Cl. IrlandaDel 2 al 26 (pares)
Cl. Jazmín83, 125
Cl. Madera13
Cl. Marcial Lalanda123, 125, 127, 129
Cl. Martillo6
Cl. MiradorDel 1 al 27 (impares)
Cl. MorerasDel 1 al 33 (impares)
Cl. Rododendro68
Cl. San Marcos5
Cl. Sueve13
Cl. Tablas de Daimiel17, 19, 21, 23, 25
Cl. Técnica de la2
Cl. Tornillo23, 25

