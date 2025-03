11-M: pero…¿y esto qué es?

Artículo de Eulogio Paz sobre el nuevo memorial de Atocha sobre el 11M.

Me refiero a la foto que acompaño a este escrito y que está al final del mismo.

El 11 de marzo de 2024, con motivo del 20 aniversario, la Comunidad de Madrid inauguró el nuevo Memorial del 11-M en el vestíbulo de la estación de Atocha. Un Memorial sustituto de la anterior “sala de recogimiento” situada bajo el demolido “Cilindro de Vidrio” ubicado en el exterior.

No estaba del todo finalizada la obra, por lo que, una vez terminados los trabajos, el 10 de enero de este año, la presidenta de la Comunidad de Madrid procedió a una nueva inauguración.

Recientemente he pasado por allí, una más de las numerosas personas que a diario transitan por este lugar para coger el metro o el tren y comprobé que lo que en realidad se inauguró como nuevo fue una sección de pared azul cobalto y un tramo de suelo en forma de elipse de color azul. ¿Y esto qué es? Salvo para quienes conocemos su significado, la gran mayoría de quienes pasen junto a ese tramo de pared o pisen esa elipse azul, no sabrán qué es porque no hay ninguna leyenda que lo describa. Pasarán y pisarán de forma apresurada. No hay motivo para detenerse un momento (si se quiere) y mirar a la pared y a la elipse azul porque no hay un mínimo estímulo narrativo para hacerlo.

Eso fue lo nuevo que Isabel Díaz Ayuso inauguró sin que nadie de los allí asistentes –al menos, que yo sepa, nada se ha dicho en los medios– expresase a Isabel Díaz Ayuso la necesidad de incorporar una leyenda explicativa de esta elipse azul en el suelo. No tiene sentido inaugurar por inaugurar, sin que junto a la elipse azul inaugurada haya un texto que explique a la ciudadanía el significado de lo inaugurado.

Lo que sí tiene sentido es poner en ese tramo de pared azul una foto, o una pantalla, en la que figure el “Cilindro de Vidrio” demolido de la parte de arriba y una leyenda que explique la historia del “Cilindro de Vidrio”, su significado y por qué fue demolido; una leyenda que diga que dicha elipse azul es, precisamente, “un recuerdo, la Sombra del Monumento a las Víctimas del 11-M, un símbolo elíptico que representa al antiguo monolito”. Hacerlo es un acto que agradecerán las víctimas del 11-M y los ciudadanos que ahora y en el futuro pasen por allí y pisen la elipse azul. No es nada complicada su realización. Solamente es necesaria la voluntad de quererlo hacer, de conservarlo y de mantenerlo en el tiempo, que no se consienta su desgaste, que permanezca viva en la Memoria Histórica.