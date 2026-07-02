Zarabanda lleva la solidaridad internacional a la 2ª edición de ‘Política en la Calle’

El ciclo regresa hoy a las 19:45 horas con una conversación sobre la cooperación con Palestina, Cuba y el Sáhara Occidental.

¿Puede una ciudad como Rivas contribuir a transformar realidades que se encuentran a miles de kilómetros? ¿Qué papel desempeñan las asociaciones locales en la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional? Estas serán algunas de las cuestiones que abordará este jueves 2 de julio la segunda edición de ‘Política en la Calle’, el ciclo de debates impulsado por Zarabanda para sacar la conversación pública de los despachos y llevarla al espacio compartido por los vecinos.

Tras una primera sesión dedicada al futuro político de Rivas, el ciclo cambia de foco para mirar más allá de las fronteras del municipio. Bajo el título ‘Solidaridad sin fronteras’, el encuentro pondrá el acento en las iniciativas de cooperación y solidaridad que nacen desde la ciudad y mantienen vínculos con Palestina, Cuba y el Sáhara Occidental.

El acto comenzará a las 19:45 horas en la Plaza Palestina, ubicada en la confluencia de la avenida Ramón y Cajal con la calle César Manrique, y estará moderado por Víctor Reloba, director de Zarabanda.

Tres experiencias de cooperación desde Rivas

La mesa reunirá a tres personas con una amplia trayectoria en proyectos de solidaridad internacional.

Participará Marina Betete, presidenta de Pallasos en Rebeldía Madrid, colectivo que desarrolla acciones culturales y de apoyo a comunidades en conflicto como la infancia y juventud palestina, que sufren un genocidio a manos del Estado israelí.

También intervendrá Loli Elola, vocal de Rivas Sahel, entidad con una larga experiencia en proyectos de cooperación con el Sáhara Occidental y un dilatado arraigo y apoyo en Rivas, municipio muy comprometido con programas como «Vacaciones en Paz».

Completa el cartel Francisco Calderón, responsable de proyectos en Cuba de la Asociación SODEPAZ, organización que impulsa iniciativas de desarrollo y cooperación internacional que son más necesarias que nunca en un momento en que la isla enfrenta la asfixia total por los crímenes internacionales que está cometiendo EEUU con su intensificado bloqueo económico, comercial y energético.

Durante el encuentro compartirán experiencias sobre el trabajo que se desarrolla desde Rivas para apoyar a distintos pueblos y reflexionarán sobre el papel de la solidaridad internacional en un contexto marcado por los conflictos y las crisis humanitarias.

Un espacio para recuperar la conversación pública

‘Política en la Calle’ nació con la vocación de crear espacios de diálogo abiertos, alejados de la confrontación política cotidiana y de la polarización de las redes sociales. La iniciativa busca acercar a los vecinos conversaciones sobre los principales retos sociales y políticos, fomentando el intercambio de ideas en un formato cercano y participativo.

La primera edición reunió a Pedro del Cura, Vanessa Millán y Curro Corrales para debatir sobre el modelo de ciudad y el futuro político de Rivas de cara a 2027. Con esta segunda cita, el ciclo amplía su mirada para poner el foco en la cooperación internacional y en el compromiso solidario que, desde hace décadas, forma parte de la identidad de Rivas.

La asistencia al acto es libre hasta completar el aforo.