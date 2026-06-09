Zarabanda saca la política de los despachos para debatir el futuro de Rivas

El ciclo ‘Política en la Calle’ reúne a Pedro del Cura, Curro Corrales y Vanessa Millán para reflexionar sobre los retos de la ciudad de cara a 2027.

¿Sigue siendo Rivas una excepción política en la Comunidad de Madrid? ¿Puede mantener el modelo de ciudad que la ha convertido durante décadas en uno de los principales bastiones de la izquierda transformadora? Estas serán algunas de las preguntas que abordará este martes 9 de junio el primer encuentro de Política en la Calle. Se trata de una nueva iniciativa impulsada por Zarabanda para fomentar el debate ciudadano sobre los grandes desafíos del municipio.

El acto se celebrará a las 19:30 horas en el Parque Lineal, frente al Mirador, y estará moderado por el director de Zarabanda, Víctor Reloba. La sesión inaugural llevará por título «Rivas 2027: ¿La aldea resiste?». Esta denominación es una referencia al sobrenombre de «aldea gala» con el que habitualmente se conoce a la ciudad. Es debido a su singular trayectoria política dentro de una región dominada por gobiernos conservadores.

Tres voces con experiencia en la política local

Para este primer debate del ciclo «Política en la calle», Zarabanda ha reunido a tres personas que han ocupado responsabilidades institucionales relevantes en distintas formaciones de la izquierda.

Participará Pedro del Cura, alcalde de Rivas entre 2014 y 2022 y una de las figuras más influyentes de la política municipal de los últimos años. Actualmente ejerce como Comisionado de Ciudad y mantiene responsabilidades orgánicas en Izquierda Unida Rivas.

También estará presente Curro Corrales, exconcejal de IU, militante de Más Madrid y un referente de la comunicación política progresista. En este campo ha desempeñado funciones importantes. Muy recientemente, abandonó la primera línea política para realizar oposiciones para la función pública.

Completa la mesa Vanessa Millán, exconcejala de Podemos y una de las voces más reconocibles de la defensa de los servicios públicos durante los años de gobierno de coalición progresista en la ciudad. En estos años se destacó por su compromiso con el buen funcionamiento y la innovación en Rivamadrid.

El modelo de ciudad, a debate

El primer encuentro de «Política en la calle» pretende analizar el estado actual de Rivas cuando falta menos de un año para el inicio del ciclo electoral que culminará en las elecciones municipales de 2027. Entre los asuntos previstos figuran el crecimiento demográfico o el acceso a la vivienda. Al igual que la movilidad o la evolución de las distintas fuerzas políticas locales.

Los participantes también debatirán sobre la desafección ciudadana hacia la política. También se les preguntará por posibles consensos de ciudad que deberían quedar al margen de la confrontación partidista. Además, analizarán los desafíos que afrontará Rivas durante la próxima década.

«Política en la calle» consiste en recuperar la conversación pública

Con este nuevo ciclo, Zarabanda busca crear espacios de diálogo alejados de la crispación habitual de las redes sociales y de los debates partidistas más polarizados. La iniciativa nace con vocación de continuidad y abordará en futuras sesiones temas como los servicios públicos, la solidaridad internacional y otros retos de la ciudad.

La propuesta parte de una idea sencilla: que la política vuelva a la calle y que los vecinos puedan escuchar, preguntar y reflexionar colectivamente sobre el presente y el futuro de Rivas.