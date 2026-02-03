Vuelve la Ruta de la Croqueta a Rivas: fechas claves y cómo participar

El partido político Vecinos por Rivas encara la tercera edición de este evento gastronómico.

La agenda gastronómica de Rivas-Vaciamadrid ya tiene marcada su primera gran cita de la temporada. Tras el éxito de convocatorias anteriores, se ha confirmado oficialmente la celebración de la 3ª Ruta de la Croqueta. Este evento, que busca dinamizar el consumo en los establecimientos de la localidad, se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos: los días 14, 15, 21 y 22 de marzo de 2026.

La iniciativa, impulsada por la formación local Vecinos por Rivas Vaciamadrid, pretende consolidarse como una «cita ineludible para los amantes de la gastronomía local». El objetivo principal es ofrecer un escaparate para que la hostelería ripense muestre su creatividad culinaria a través de este popular aperitivo, fomentando al mismo tiempo la economía de proximidad.

Un evento que moviliza a la ciudad

Las cifras de la edición anterior avalan la expectación que genera este itinerario culinario. El año pasado, más de 40 establecimientos se sumaron a la propuesta, logrando un hito de ventas que superó las 50.000 croquetas servidas durante los días del evento.

Esta alta participación no solo beneficia a los restaurantes participantes mediante la venta directa, sino que actúa como una herramienta para «fortalecer el tejido empresarial» y generar un ambiente de comunidad en los barrios de Rivas. La organización destaca que la ruta es una «magnífica oportunidad» para que los locales ofrezcan una experiencia única a los vecinos, explorando «todos los sabores imaginables».

Plazos de inscripción para restaurantes

Para esta tercera edición, la organización ha abierto ya el plazo de inscripción invitando a todos los restaurantes de Rivas Vaciamadrid a sumarse a la iniciativa. Los hosteleros interesados deben prestar atención al calendario, ya que la fecha límite para formalizar la participación es el próximo 15 de febrero.

Aunque la organización seguirá aceptando solicitudes después de esa fecha, es importante destacar que los locales que se inscriban fuera de plazo no figurarán en el cartel oficial diseñado para la ocasión, perdiendo así visibilidad en los materiales gráficos.

El proceso de inscripción se ha simplificado para facilitar la adhesión de los comercios. Los interesados solo deben contactar a través de correo electrónico o redes sociales.

Visibilidad y patrocinio

Además de la participación hostelera, el evento abre sus puertas a empresas locales que deseen actuar como patrocinadores. La campaña publicitaria prevista para esta edición incluye el despliegue de 5.000 flyers y 200 carteles, además de lonas publicitarias.

Las marcas colaboradoras tendrán presencia tanto en estos soportes físicos como en la campaña digital en redes sociales, diseñada para alcanzar una «amplia audiencia» y mostrar el apoyo del sector privado al desarrollo de la hostelería local.