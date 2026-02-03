Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza del Moro Almanzor 9, Local. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 660 36 62 96
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

Vuelve la Ruta de la Croqueta a Rivas: fechas claves y cómo participar

Seis adultos posan muy juntos en el interior de un bar para una foto de grupo. Uno de ellos sostiene un plato de comida y una bebida. El bar, decorado con recuerdos deportivos y botellas, muestra un cartel de "Borrador automático" al fondo.

El partido político Vecinos por Rivas encara la tercera edición de este evento gastronómico.

La agenda gastronómica de Rivas-Vaciamadrid ya tiene marcada su primera gran cita de la temporada. Tras el éxito de convocatorias anteriores, se ha confirmado oficialmente la celebración de la 3ª Ruta de la Croqueta. Este evento, que busca dinamizar el consumo en los establecimientos de la localidad, se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos: los días 14, 15, 21 y 22 de marzo de 2026.

La iniciativa, impulsada por la formación local Vecinos por Rivas Vaciamadrid, pretende consolidarse como una «cita ineludible para los amantes de la gastronomía local». El objetivo principal es ofrecer un escaparate para que la hostelería ripense muestre su creatividad culinaria a través de este popular aperitivo, fomentando al mismo tiempo la economía de proximidad.

Un evento que moviliza a la ciudad

Las cifras de la edición anterior avalan la expectación que genera este itinerario culinario. El año pasado, más de 40 establecimientos se sumaron a la propuesta, logrando un hito de ventas que superó las 50.000 croquetas servidas durante los días del evento.

Esta alta participación no solo beneficia a los restaurantes participantes mediante la venta directa, sino que actúa como una herramienta para «fortalecer el tejido empresarial» y generar un ambiente de comunidad en los barrios de Rivas. La organización destaca que la ruta es una «magnífica oportunidad» para que los locales ofrezcan una experiencia única a los vecinos, explorando «todos los sabores imaginables».

Plazos de inscripción para restaurantes

Para esta tercera edición, la organización ha abierto ya el plazo de inscripción invitando a todos los restaurantes de Rivas Vaciamadrid a sumarse a la iniciativa. Los hosteleros interesados deben prestar atención al calendario, ya que la fecha límite para formalizar la participación es el próximo 15 de febrero.

Aunque la organización seguirá aceptando solicitudes después de esa fecha, es importante destacar que los locales que se inscriban fuera de plazo no figurarán en el cartel oficial diseñado para la ocasión, perdiendo así visibilidad en los materiales gráficos.

El proceso de inscripción se ha simplificado para facilitar la adhesión de los comercios. Los interesados solo deben contactar a través de correo electrónico o redes sociales.

Visibilidad y patrocinio

Además de la participación hostelera, el evento abre sus puertas a empresas locales que deseen actuar como patrocinadores. La campaña publicitaria prevista para esta edición incluye el despliegue de 5.000 flyers y 200 carteles, además de lonas publicitarias.

Las marcas colaboradoras tendrán presencia tanto en estos soportes físicos como en la campaña digital en redes sociales, diseñada para alcanzar una «amplia audiencia» y mostrar el apoyo del sector privado al desarrollo de la hostelería local.

Un plato blanco con cuatro croquetas, una de ellas parcialmente comida, está sobre un mostrador junto a una botella de cerveza Mahou y un vaso de gaseosa oscura. Al fondo se ve un folleto de Borrador automático y otros objetos.
Un plato azul con dos croquetas, una entera y otra abierta para descubrir el relleno, descansa sobre finos palitos de patata frita. Detrás del plato hay un vaso de cerveza, parcialmente lleno, sobre la barra de un bar con un borrador automático al fondo.
Seis adultos posan muy juntos en el interior de un bar para una foto de grupo. Uno de ellos sostiene un plato de comida y una bebida. El bar, decorado con recuerdos deportivos y botellas, muestra un cartel de "Borrador automático" al fondo.
En un plato marrón se sirven cuatro croquetas empanadas, cada una con una banderita roja o blanca. El plato descansa sobre una mesa de madera a plena luz del sol, mientras una mano y la sombra de un borrador automático aparecen al fondo.
Un grupo de personas posan juntas en el interior de un bar o cafetería, la mayoría con bebidas en la mano. Las botellas se alinean en los estantes de detrás de la barra, junto a un borrador automático, y de la pared cuelgan diversos adornos. En una mesa cercana hay una maceta.

¡Difunde la noticia!
Banner Ayto Enero

Contenido relacionado