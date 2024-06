Vuelta a los escenarios

El evento del pasado domingo no es un evento cualquiera para mí, de los que puedo ir u organizar, quizá sea de momento el evento de 2024, porque para la vuelta de vacaciones tenemos otra sorpresa en Zarabanda.

El 23 de junio reunimos a todas las personas que quisieron estar junto a un medio de comunicación que trabaja para ser la pata de comunicación de los movimientos sociales y negocios locales. Un medio que, sobre todo, es histórico en Rivas ya que ha crecido de la mano de la propia ciudad (que tiene mucho más tiempo de vida que yo). Y es que, desde 1992, la revista (y ahora también la televisión) ha contado y contará las historias de Rivas…desde que nació en el AMPA del Victoria Kent, ahora con el equipo actual desde el inicio del 2023 y más allá.

Año y medio que ha costado dar el relevo generacional a todo un medio de referencia: no es fácil en plena crisis y sin recuperarse de las anteriores, en una sociedad sobreinformada y polarizada al extremo, en medio de mucha noticia falsa, desde Zarabanda seguimos fieles a la defensa de la verdad y de la libre opinión para seguir contando las noticias de Rivas.

En un momento donde lo global abre telediarios y tenemos la vista puesta fuera de nuestras fronteras, con guerras y genocidios en curso, donde lo globalizado parece que es lo que toca, yo sigo luchando por lo local: por los movimientos sociales de los vecinos y vecinas que luchan por lo público, por los movimientos de solidaridad internacional, por la juventud comprometida, las antifascistas, las republicanas, las feministas… desde la maravillosa ciudad que es Rivas, desde sus cimientos en la cooperativa Covibar o la historia de resistencia en la batalla del Jarama, pero también por los que vendrán, por una ciudad donde se respire mejor, con casas donde poder independizarnos….

Este fin de semana, como quien dice, “he vuelto a los escenarios”. Hacía más de un año que no me ponía delante de un micro dando un discurso y este finde lo he hecho dos veces. Y creo que es un orgullo poder decir que Zarabanda va de la mano de los movimientos sociales de Rivas, no solo porque quede bien o porque sea tendencia, que no lo es, sino porque de verdad lo creo. Bajo esa filosofía, es con la que trabajamos un equipo muy grande de gente con gran ilusión y fuerza.

No solo esto, sino que ver cómo proyectos como la guía gastronómica salen adelante y tienes cerquita a los mejores comercios del mundo, los locales, es un orgullo doble. Poder ayudar a que mejoren sus ventas, a no estar solas en el emprendimiento o que les conozcan más en la ciudad donde duermen y trabajan, esa red que seguimos tejiendo también con las empresas es imparable y por eso hemos brindado hoy con una cerveza (local, ¿cómo no?) por el trabajo bien hecho. No sin algún fallo, porque seguimos aprendiendo y eso servirá para caminar hacia los éxitos que vendrán a esta ciudad tan maravillosa que me ve crecer.