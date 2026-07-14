VOX no solicitó fiscalizar ningún contrato en Rivas

El informe de la Comisión de Vigilancia de la Contratación sobre su primer año de trabajo recoge que Eliana Palacios sólo asistió online a dos reuniones de las trece reuniones celebradas.

La Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación de Rivas (CEVC) es el órgano municipal que garantiza que se han aplicado correctamente los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación pública.

Es decir, una herramienta a la que la oposición puede recurrir cuando quiera recabar información sobre un contrato en concreto, como ha intentado el Partido Popular reclamando otra figura (comisión de investigación) sobre el contrato del Festival de las Ideas y la Cultura, organizado por eldiario.es.

El pleno conoció el informe que recoge su actividad en diciembre de 2026. En este informe se recogen los contratos solicitados por cada grupo municipal para su fiscalización.

De los grupos de la oposición, el Partido Popular se interesó por 33 expedientes y la concejala no adscrita, M.ª de los Ángeles Guardiola, por 77. Sin embargo, la concejala de VOX, Eliana Palacios no se ha interesado por ningún expediente para su análisis o fiscalización. En este punto del pleno de valoración de la contratación pública, la concejala de VOX no solicitó la palabra.

LA CEVC se compone de un concejal por cada grupo municipal (IU-MM-VQ, PSOE, PP y VOX), además de la concejala no adscrita, exconcejala de VOX. Además, Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas, delega la presidencia y la vicepresidencia de la CEVC en la oposición, un gesto de transparencia y pluralismo que no es habitual en todos los ayuntamientos.

Actualmente ocupa la presidencia el popular Jesús Martínez Caballero, tras la dimisión de Francisco José Gallardo, cargo que está remunerado. La vicepresidencia la ocupa Guardiola, concejala no adscrita, lo que le reporta un salario a media jornada, como explicamos más adelante.

13 sesiones de trabajo

La memoria del primer periodo de trabajo de la CEVC indica que se han celebrado 13 sesiones entre julio de 2024 y octubre de 2025. Se priorizó el análisis de contratos negociados sin publicidad y contratos menores, recoge la memoria.

A estas 13 reuniones para fiscalizar la contratación que realizar el ayuntamiento de Rivas acudieron todos los concejales a excepción de la concejala de VOX. Palacios participó online únicamente en dos primeras sesiones. Posteriormente, la Comisión acordó que únicamente se pudiera participar presencialmente. Desde entonces, la concejala de VOX no ha asistido a ninguna reunión.

La memoria de la CEVC recoge que de los 107 expedientes solicitados, 101 se habían podido estudiar. Los restantes se iban a analizar en la siguiente reunión.

De los 101 contratos estudiados, explica la memoria, se solicitaron aclaraciones en 39 de ellos y se solicitaron 9 infomes. Tras los informes, se aclararon satisfactoriamnte las cuestiones planteadas:

Analizada la lista de expedientes, algunos se encuentran duplicados, por lo que el número total de expedientes, según los cálculos realizados, sería de 99 contratos solicitados.

Se han localizado 75 contratos menores solicitados por la concejala no adscrita. El PP habría solicitado 25 contratos menores y 3 mayores. Además, la memoria recoge un contrato aunque no señala quién lo ha solicitado. Como se ha señalado anteriormente, VOX no ha solicitado auditar ninguno.

Los contratos estudiados

De estos contratos, únicamente 3 han sido solicitados tanto por la concejala no adscrita como por el PP. Se trata del diagnostico de la infancia y la adolescencia de Rivas, la gestión de los cursos de monitores de tiempo libre y los 6 espectáculos del festival Festaclown de 2025.

Entre los contratos solicitados por el PP encontramos diversas representaciones teatrales como “Volanda vengp” de la compañía Kambahiota, «Acrocircus» de la Fundación Tchyminigagua, “Iribarne” de la compañía Butacazero y el festival Festiclown de 2024. También se ha fiscalizado la inserción de publicidad en distintos medios, como Grimey TV o este propio medio de comunicación local, Zarabanda. También han fiscalizado algunos contratos vinculados a la Agenda Urbana Rivas 2030, entre otros.

Entre los contratos solicitados por la concejala no adscrita encontramos hasta 8 contratos vinculados a caterings o comidas como las raciones de sardinas durante el carnaval o para el Encuentro de la Red de Ciudades Educadoras.

Hay 6 contratos vinculados a valores de igualdad, como el monólogo “No sólo duelen los golpes” de Pamela Palenciano o el festival LESGAICINEMAD. También se han fiscalizado contratos de adquisición de materiales de merchandising o material promocional. Guardiola, al igual que el PP, también solicitó los contratos de publicidad en medios de comunicación. En este caso se trata de Rivas Actual, Diario de Rivas y Somos Madrid, espacio en eldiario.es.

Los 96 contratos menores auditados suponen casi el 20 % del total de la contratación menor que realizó el ayuntamiento de Rivas en el periodo auditado.

Contratación “conforme a la ley”

La memoria, que fue presentada por Gallardo al pleno municipal en diciembre de 2025, concluye que, basándose en los expedientes estudiados, los procedimientos administrativos se han realizado “conforme a la ley”.

Además, la CEVC realiza 5 recomendaciones:

Coincidencia de la actividad principal de la empresa invitada (CNAE) y el servicio o prestación que se quiere prestar.

Reforzar en los requerimientos de solvencia profesional, antigüedad y curricular con aquellas personas físicas que afronten cualquier servicios o prestación.

Promocionar productos locales dando a conocer a empresas y autónomos locales la posibilidad de participar en la licitación pública.

Tener especial cuidado con el cumplimiento de normativa en materia de protección de datos personales

Se abordó la posibilidad de fiscalizar también la contratación de las empresas municipales EMV y Rivamadrid. Sin embargo, el acuerdo de constitución de la CEVC sólo incluye la contratación del propio ayuntamiento.

Acusaciones de transfuguismo

El nombramiento, por parte de Castillejo, de la concejala no adscrita como vicepresidenta de la CEVC, lleva asociado un salario a media jornada, 31.000 €, para Guardiola. El PP definió la situación como de “transfuguismo político”. “No se puede premiar con responsabilidades como ésta a un concejal que abandona el grupo por el que se presentó a las elecciones y secuestra el acta para su beneficio personal”, afirmó la portavoz del PP, Janette Novo.

La presidencia de la CEVC también conlleva una liberación completa. Sin embargo, tanto el actual presidente como el anterior ya recibían un salario a jornada completa en su condición de portavoces adjuntos del PP en Rivas. No obstante, los populares declaran que «el portavoz adjunto está liberado porque hemos cedido un asesor», manifestando su inconformidad con el reparto de los recursos entre los grupos municipales.

Por su parte, los vocales de la Comisión sin liberación por parte del Ayuntamiento reciben dietas en compensación por la asistencia. Por comisión ordinaria se reciben 225 euros.