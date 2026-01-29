‘Viviendo el Barrio’: Rivas saca el ajedrez y la zumba a la calle este sábado

El parque de la calle Rafael Canogar acoge una nueva jornada de encuentro vecinal gratuito el 31 de enero.

Los vecinos y vecinas de Rivas tienen una cita este sábado 31 de enero para recuperar el espacio público como lugar de encuentro y convivencia. El programa municipal ‘Viviendo el Barrio’ regresa al parque de la calle Rafael Canogar, en la zona de los Ámbitos, con una propuesta lúdica que busca sacar a la gente de sus casas para «hacer barrio» entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Esta iniciativa, impulsada desde los Servicios Sociales municipales, se aleja de los formatos institucionales rígidos para ofrecer una mañana distendida donde lo importante es relacionarse. Sin necesidad de inscripción previa y de forma totalmente gratuita, cualquier persona puede acercarse para participar en las actividades o simplemente charlar con el vecindario.

Deporte mental y físico al aire libre.

La edición de este mes llega cargada de novedades para activar cuerpo y mente. Por un lado, el Club de Ajedrez de Rivas colaborará instalando mesas de juego en el propio parque. No es necesario ser un experto; la actividad está pensada tanto para quienes quieran disputar una partida como para quienes deseen aprender los movimientos básicos de esta disciplina estratégica.

Para quienes prefieran el movimiento, la jornada incluirá un taller especial de zumba. Una oportunidad para combatir el frío de enero con ritmo y ejercicio en grupo, aprovechando las zonas verdes que ofrece el entorno de Rafael Canogar.

Tejiendo redes vecinales

Como ya es tradición en estos encuentros mensuales, el mercado de trueque volverá a estar operativo. Este espacio funciona como una alternativa al consumo tradicional, permitiendo a los asistentes intercambiar objetos, libros o enseres que ya no usan, dándoles una segunda vida y fomentando la economía circular entre vecinos.

Además, las tejedoras del colectivo ‘Intertiempo’ no faltarán a su cita. Estas veteranas del ganchillo no solo expondrán sus trabajos artesanales, sino que ofrecerán un espacio abierto para compartir saberes, trucos y conversación, demostrando que esta actividad une a distintas generaciones.

‘Viviendo el Barrio’ se consolida así, tras más de una década de trayectoria, como una herramienta clave de intervención comunitaria en Rivas. Más allá del ocio, su objetivo final es fortalecer el tejido social y crear lazos de apoyo mutuo en una ciudad que sigue creciendo.

El mercado de trueque se realiza cada mes.