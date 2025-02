Viviendas asequibles para vidas dignas

La vivienda, junto al empleo, es la piedra angular en la vida de cualquier persona. Nuestra Constitución, en su artículo 47, reconoce la vivienda como un derecho, pero para una parte muy importante de nuestra sociedad es papel mojado.

Sin lugar a dudas, la vivienda es uno de los problemas estructurales que enfrentamos como país. Un asunto que demanda una respuesta contundente por parte de todas las administraciones, tal y como nos ha dejado claro la juventud. No podemos ignorar su grito. De nada sirve aumentar el salario mínimo, si los precios de los alquileres no paran de subir. Porque sin la posibilidad de acceder a una vivienda asequible, no podremos construir vidas dignas.

Los pelotazos urbanísticos y la burbuja inmobiliaria de principios de siglo supusieron unas nefastas consecuencias. Mientras otros vendían vivienda pública a fondos buitre, en Rivas protegíamos nuestro patrimonio público. Siempre optamos por un modelo diferente.

Hay dos modelos de entender la vivienda. El nuestro, el modelo Rivas, basado en la inversión pública y la planificación de nuevas promociones a través de nuestra Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), y el de quienes creen que el mercado se regulará solo, como el gobierno regional de la presidenta Ayuso.

Sin embargo, el boicot político que está haciendo la Comunidad de Madrid a la Ley de Vivienda supone que Rivas no pueda usar algunas herramientas que servirían, por ejemplo, a personas que tienen una casa y quieren ponerla en alquiler o a otras que las quieren alquilar. La experiencia en otras comunidades es clara: regular los precios permite contenerlos y también que haya más viviendas disponibles. Como administraciones públicas, tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda, especialmente a quien más lo necesita.

Rivas es una referencia en materia de vivienda pública asequible y va a seguir siéndolo. Ese es el compromiso con nuestros vecinos y vecinas y a eso irán destinados todos nuestros esfuerzos. Como sabéis, llevamos años diseñando políticas públicas de vivienda. Sentimos mucho orgullo del trabajo que desarrolla la EMV: ​​desde su creación en diciembre de 2003, ha promovido y gestiona 3.509 viviendas protegidas, lo que representa casi el 10 % del total de viviendas en el municipio. De estas, 671 están en régimen de alquiler asequible, consolidándose como la tercera empresa pública de la Comunidad de Madrid con mayor número de viviendas de alquiler y la primera en términos relativos respecto a su población.

Y con ese compromiso vamos a seguir trabajando. En los próximos años, nuestra Agenda Urbana, mediante el Plan Estratégico de Vivienda, prevé la creación de más de 500 viviendas públicas. Si Rivas, es capaz de generar este número de viviendas, ¿qué no podrían hacer la Comunidad de Madrid y el Estado si trabajásemos de manera conjunta y coordinada? Además, este 2025 entregaremos 83 viviendas de alquiler para jóvenes, cuya obra, que visitamos hace unos días, avanza a buen ritmo. Porque garantizar que la gente que ha crecido y vivido en Rivas pueda seguir viviendo aquí es nuestra principal prioridad.