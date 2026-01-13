Viajes para mayores en Rivas: destinos, precios y cómo inscribirse en 2026

El Ayuntamiento abre el plazo para las rutas de senderismo y culturales del primer semestre. Cazorla, Talavera y Buendía.

Los mayores de Rivas-Vaciamadrid ya pueden planificar sus escapadas para la primera mitad de 2026. La Concejalía de Mayores ha desvelado la oferta de turismo social y rutas culturales destinada a las personas socias de los centros municipales, que incluye tres destinos clave entre marzo y mayo. El plazo de preinscripción se abre el próximo lunes 12 de enero y estará disponible hasta el día 23 del mismo mes.

Esta iniciativa busca fomentar el envejecimiento activo y la socialización a través de viajes que combinan patrimonio, naturaleza y convivencia. La oferta de este semestre destaca por su variedad, intercalando excursiones de un solo día con una escapada más larga a Andalucía.

Destinos y precios para el primer semestre

El programa arranca en marzo con una visita cultural de un día a Talavera de la Reina, conocida por su cerámica patrimonio de la humanidad, con un coste de 36,87 euros por persona.

La propuesta más ambiciosa llegará en abril, con un viaje de tres días que permitirá a los mayores ripenses explorar las joyas renacentistas de Úbeda y Baeza, además de disfrutar de la naturaleza en la Sierra de Cazorla. El precio para esta actividad es de 147,51 euros, aunque aquellos que prefieran una habitación individual deberán abonar un suplemento de 135 euros.

El ciclo se cerrará en mayo con una ruta de senderismo y paisaje de un día por las famosas Caras de Buendía, en Cuenca, un recorrido entre esculturas talladas en la roca arenisca y el entorno del embalse. El precio será también de 36,87 euros.

Cómo y dónde inscribirse

Para participar en cualquiera de estas actividades es necesario realizar una preinscripción entre el 12 y el 23 de enero. El Ayuntamiento ha habilitado la web municipal de inscripciones para realizar el trámite de forma telemática. En caso de que la demanda supere a las plazas ofertadas, se realizará un sorteo el 28 de enero para asignar los cupos.

Con el objetivo de reducir la brecha digital, la Concejalía ofrecerá asistencia presencial en los tres centros de mayores de la ciudad para ayudar a quienes tengan dificultades con el trámite online. Los horarios de atención son los siguientes:

Centro El Parque: Lunes y miércoles (10:00 a 13:00) y jueves por la tarde (16:30 a 18:20).

Lunes y miércoles (10:00 a 13:00) y jueves por la tarde (16:30 a 18:20). Centro Che Guevara: Martes y jueves (10:00 a 13:00) y miércoles por la tarde (16:30 a 18:20).

Martes y jueves (10:00 a 13:00) y miércoles por la tarde (16:30 a 18:20). Centro Felipe II: Martes y jueves (10:00 a 13:00) y martes por la tarde (16:30 a 18:20).

Uno de los destinos es la sierra de Cazorla, que alberga rutas. En la imagen, río Borosa. (NACHO ABAD)