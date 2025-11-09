Vecinos de Rivas exigen una sanidad pública con más recursos ante el Centro de Salud Santa Mónica

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública reúne a decenas de personas para denunciar las demoras en la atención y el aumento de las derivaciones a la sanidad privada.

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública celebró este jueves una nueva concentración frente al Centro de Salud Santa Mónica, en la que participaron decenas de vecinas y vecinos del municipio. Pese al mal tiempo, los asistentes mostraron su apoyo a la defensa de la sanidad pública y alertaron sobre el deterioro de la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid.

Durante el acto, los portavoces recordaron que las concentraciones “no son lugares para lamentarse por las políticas de Ayuso, sino espacios de concienciación, solidaridad y lucha”. Según la Plataforma, el aumento de las listas de espera —con más de un millón de pacientes en hospitales y hasta 30 días para una cita en atención primaria— refleja “el progresivo desmantelamiento del sistema público”.

La organización también cuestionó el anuncio de la construcción de un cuarto centro de salud en Rivas. A su juicio, el proyecto “llega por la presión vecinal y no garantiza una atención de calidad si no se acompaña de más personal, especialidades y servicios de urgencias”.

Recordaron su nueva campaña y denunciaron la falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo

Entre las reivindicaciones, los participantes reclamaron mejores condiciones laborales para los profesionales sanitarios y denunciaron el incremento de derivaciones a clínicas privadas. Además, se recordó la campaña Anula tu cita si no vas a ir, aunque la Plataforma considera que “el verdadero problema es la falta de personal y la mala gestión”.

En la concentración se abordó también la situación del aborto en la región. Según los datos expuestos, aunque el 75% de las mujeres madrileñas acuden a la sanidad pública para informarse sobre la interrupción voluntaria del embarazo, “el 99% de las intervenciones se realiza en centros privados”.

El domingo 19 se concentran en el Hospital del Sureste en Arganda

La Plataforma concluyó que la movilización ciudadana seguirá siendo clave para defender los servicios públicos: “La razón es nuestra, y el dinero público debe ir a lo público”.

La próxima concentración está prevista para el domingo 19 de noviembre, a las 12:00 horas, frente al Hospital del Sureste, en Arganda, junto a otras plataformas vecinales de municipios y barrios de Madrid.