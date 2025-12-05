Una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida por su pareja o expareja

Así lo revela la ‘Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2024’, presentada esta semana por el Ministerio de Igualdad.

El 30,3% de las mujeres mayores de 16 años residentes en España han sufrido algún tipo de violencia (sexual, económica, física o psicológica) en algún momento de su vida por parte de su pareja actual o expareja, 6.445.301 mujeres.

Así lo revela la ‘Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2024’, cuyos resultados presentó este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza. Además, el estudio indica que el 16,4% de las mujeres con discapacidad en España (204.771 mujeres) que sufrieron violencia física, sexual o emocional de una pareja afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas.

Asimismo, estima que entre 208.861 y 458.134 menores de edad viven en hogares en los que la mujer (madre u otra relación) estaba sufriendo violencia física o sexual por parte de su pareja. El 40,7% de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja en el último año dicen que conviven en su hogar con algún menor (hijo u otro menor).

Mujer sola en una habitación | Foto de 123RF/bee32

Esta macroencuesta se realizó a través de una muestra efectiva de 11.894 entrevistas, un 24,3% más que en la macroencuesta de 2019. Los trabajos de campo y recogida de datos se hicieron entre el 20 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025.

El trabajo concluye que el 76,9% de las mujeres que ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja afirma que sucedió en más de una ocasión. Además, entre las que sufrieron en más de una ocasión, el 39,2% asegura que la violencia duró más de cinco años.

VIOLENCIA ECONÓMICA

Sobre la violencia económica contra las mujeres, el 11,7% de las encuestadas la soportó por parte de la pareja en algún momento de su vida. Esta violencia incluye conductas diversas como usar las tarjetas de crédito de la mujer, controlar sus gastos o no pagar facturas a nombre de ambos, entre otros. Si a este dato se suma el impago de pensiones alimenticias de hijos, la prevalencia de la violencia económica en su vida asciende aL 13,5% (2.874.809 mujeres).

La violencia psicológica o económica están presentes prácticamente siempre en las relaciones en las que también hay o hubo una violencia física y/o violencia sexual: el 95,6% de las mujeres que vivieron violencia física y/o sexual de una pareja o expareja manifiestan haber vivido también violencia psicológica o económica.

En cuanto a la toma de decisiones económicas o financieras, tiene una fuerte relación con la prevalencia de la violencia machista en la pareja actual de las mujeres, ya que las que afirman que es su pareja quien toma todas las decisiones tienen cinco veces más riesgo de sufrir violencia frente a quienes lo deciden en común.

Sobre peticiones de ayuda de las mujeres o denunciar la violencia, la macroencuesta señala que solo el 16,8% de las mujeres que sufrieron violencia física, sexual o emocional de una pareja denunció (ella u otra persona) alguna de estas agresiones en la policía o en un juzgado. En cambio, el 71,7% de las mujeres que vivieron alguna de estas violencias por parte de una pareja contó lo sucedido a alguna persona de su entorno.

El estudio también aborda las consecuencias de este tipo de violencia y apunta que el 67,7% de las mujeres víctimas de violencia machista por parte de una expareja terminó con la relación como consecuencia de esos episodios violentos. Entre las mayores de 75 años ese porcentaje se reduce hasta el 26%.

El 73,5% de las mujeres que vivió violencia física, sexual o emocional de su pareja y el 82,6% de las que padeció violencia física y/o sexual tuvieron consecuencias psicológicas derivadas de esos momentos y el 48,4% tuvo lesiones físicas.

La violencia machista tiene secuelas en la salud de las mujeres que perduran en el tiempo, aunque la violencia haya finalizado. La probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es casi 11 veces mayor entre las que vivieron violencia física o sexual que entre las que nunca sufrieron violencia de su pareja.

FUERA DE LA PAREJA

Por otra parte, el estudio analiza las violencias sexuales que ocurren fuera del ámbito de la pareja. El 14,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años sufrieron violencia sexual fuera de este ámbito a lo largo de la vida, que representa a 3.076.748 mujeres, y el 7,4% la sufrieron en la infancia (antes de los 15 años).

En lo que respecta a la violencia sexual fuera de la pareja vivida durante la infancia, el 13,8% de las mujeres asegura que tenía menos de 6 años cuando ocurrió por primera vez y el 46,2% tenía entre 6 y 10 años.

Por tipo de violencia, el 3,1% de las mujeres fue víctima de una violación y el 12,7% de las mujeres afirman haber sufrido otras formas de violencia sexual. La mayoría de las violaciones son cometidas por hombres que la mujer conocía de forma previa a la agresión. El 23,1% de los agresores fueron familiares y el 62,7% amigos o conocidos.

Sobre quien fue el agresor y su relación con la víctima, la macroencuesta sostiene que cuanto mayor es la gravedad de la agresión sexual menor es el porcentaje de mujeres que mencionan como agresor a un hombre desconocido, al igual que sucedía en encuestas de este tipo anteriores (2015 y 2019).

ACOSO

El estudio desvela que el 36,2% de las mujeres mayores de 16 años en España sufrió acoso sexual en algún momento de su vida (7.714.773 mujeres). Así, el 16,2% (3.441.228) de las mujeres afirma haber vivido acoso sexual durante su infancia. Sobre al acoso sexual facilitado por la tecnología, más de dos millones de mujeres (9,4%) dicen haber recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados virtualmente que les hicieron sentirse ofendidas o intimidadas.

También explica que los agresores de casos de acoso sexual más citados por las mujeres son los hombres desconocidos: el 71,3% de las mujeres que han sufrido este acoso sexual. Por el contrario, el 9,1% de quienes vivieron acoso sexual mencionan como agresor a un compañero de clase.

En lo que se refiere al acoso digital (con o sin connotaciones sexuales), 2.606.612 mujeres (12,2%) de las mujeres sufrieron este acoso en algún momento de sus vidas. Las mujeres más jóvenes son las que más lo vivieron (28,0% de las que tienen 16-17 años y el 34,5% de quienes tienen entre 18 y 24 años. En cambio, la prevalencia es muy baja para las mujeres de 65 o más años (0,7%).

Ana Redondo y Carmen Martínez Perza explicaron que esta macroencuesta no es comparable con las anteriores (2015 y 1019) porque incluye cambios metodológicos que mejoran el análisis de situaciones de mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista o la medición de la violencia sexual fuera de la pareja.