Un nuevo agravio a la ciudadanía de Rivas

Según los expertos, el pasado mes de marzo fue uno de los más lluviosos que se recuerdan en nuestro país, generando importantes crecidas en algunas de las principales cuencas fluviales. Rivas no estuvo al margen de esta situación tan extraordinaria y vio como las crecidas del Jarama provocaron importantes daños en algunas zonas agropecuarias de nuestro municipio, como el parque agroecológico Soto del Grillo.

El Gobierno municipal activó los planes de emergencia en coordinación con la Comunidad de Madrid y puso todos los medios municipales a su alcance para la evacuación de personas, el traslado de animales a espacios seguros, el control del acceso a las zonas inundables y evitar así males mayores.

Como no podía ser de otra manera, el Gobierno de España no tardó en incluir a once comunidades autónomas, la de Madrid entre ellas, en la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil. Frente a la celeridad y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid ha decidido reducir al mínimo las ayudas a los municipios afectados, a pesar de que cuenta con legislación más que suficiente para hacerse también cargo de los daños causados por las crecidas de los ríos en la región. Baste un botón: la ley de Administración Local que regula las subvenciones en la región o el Programa Regional de Inversiones, que en su última convocatoria alude a los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal. Existe también un fondo de reserva para estas situaciones, pero ni está ni se le espera para municipios como Rivas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido activar tan solo una orden para generar ayudas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, de la que quedaría excluida Rivas. Es injusto y es un agravio más a un municipio que se volcó para paliar las consecuencias de las lluvias y las riadas todos sus recursos disponibles, desde los medios técnicos hasta los de seguridad, protección civil y de servicios sociales, y que ya ha anunciado un paquete de ayudas directas a las personas que trabajan las parcelas del parque agroecológico municipal Soto del Grillo.

En el último pleno, desde el Gobierno municipal ya pedimos a la Comunidad de Madrid que cumpla con su obligación, que active los recursos de que dispone y que no trate a la ciudadanía de Rivas como a ciudadanía de segunda. Frente a eso, el PP de Rivas en el pleno municipal volvió a dar la espalda a la ciudad, reclamando que sea el Ayuntamiento de Rivas, y solo el Ayuntamiento de Rivas, el que asuma el coste de los destrozos. No ven que la Comunidad de Madrid tenga que arrimar el hombro con esta ciudad.

Esta es la realidad. Un derecha local que habla de que para ellos Rivas es lo primero, pero que no vota en coherencia con ello cuando, para que así sea, tiene que exigirlo a la Comunidad de Madrid y, por ende, a su presidente Isabel Díaz Ayuso. Cuando es así, su prioridad la tienen clara: entonces su prioridad no es Rivas.