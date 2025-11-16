Un invento español reduce «el riesgo de que los niños futbolistas que rematan de cabeza sufran daños neurológicos»

Proteckthor competirá en los Global eAwards con su nuevo sistema.

Proteckthor, una startup española, ha desarrollado una cinta protectora innovadora que reduce el riesgo de que los niños futbolistas que rematan de cabeza sufran daños neurológicos.

La preocupación por las lesiones neurológicas en el fútbol, «especialmente derivadas de los remates de cabeza, ha aumentado en los últimos años», explicó a Servimedia el CEO de Proteckthor, Carlos Pelayo Fernández-Arche, quien detalló que este dispositivo «sirve para reducir los impactos en la cabeza, un problema que cada vez preocupa más en el fútbol». Según afirmó, su objetivo es «ofrecer una solución innovadora y cómoda que proteja sin alterar el rendimiento ni la naturalidad del juego».

«Puede reducir hasta 93% el impacto mecánico bajo condiciones controladas», aseguró, y precisó que «los ensayos se realizaron con diferentes configuraciones de test y equipos de alta precisión, como dummies Hybrid-IV o sistemas de caída drop tower».

«Proteckthor aspira a llegar a futbolistas de todas las edades, desde categorías infantiles hasta profesionales. Su diseño de talla única, con ajuste elástico, permite adaptarlo a la cabeza de cualquier jugador o jugadora. Además, cumple las regulaciones de la Ifab y la Fifa, que autorizan este tipo de protecciones», añadió Pelayo.

El directivo de esta startup detalló además que «la cinta ha sido probada mecánicamente en el Laboratorio del Impacto de la Universidad de Zaragoza, donde se comprobó que reduce las fuerzas transmitidas en la cabeza sin alterar más de un 1% la velocidad a la que sale rematado el balón».

Un jurado internacional valorará a Proteckthor, que participará el martes y el miércoles próximos en Lima (Perú) en la final internacional de los Global eAwards, organizados por NTT Data Foundation y dotados con 100.000 dólares, según informó la compañía, que añadió que a la cita acudirán los ganadores nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Portugal.

RIESGOS

Pelayo subrayó que «existen más de cincuenta estudios independientes que confirman que los golpes reiterados en la cabeza pueden causar daños neurológicos o efectos menores como pérdida de concentración, menor velocidad ocular o agilidad mental».

Entre estas investigaciones, señaló como uno de los trabajos más relevantes el estudio realizado por la Universidad de Glasgow y dirigido por Willie Stewart, que concluyó «que los futbolistas tienen más riesgo de alzheimer o párkinson que el resto de la población».

«Otros estudios médicos internacionales advierten de las consecuencias a medio y largo plazo», indicó Pelayo. Entre ellos destaca un informe de la Universidad de Glasgow (Escocia), que concluyó «que los exjugadores presentan más riesgo de sufrir demencia que la población general». También el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (EE UU) documentó que «los futbolistas que rematan de cabeza muestran cambios en la materia blanca del cerebro similares a lesiones traumáticas severas».

«En países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda o Argentina ya se han prohibido los remates de cabeza cuando los jugadores son menores», confirmaron fuentes de la United States Soccer Federation y de The Football Association de Reino Unido, entidad que «prohibió los remates de cabeza en los entrenamientos para menores de 12 años», y de la Scottish Football Association, federación que «los prohibió para las categorías sub-12 ya en 2020”.

DIVULGACIÓN INTERNACIONAL

Carlos Pelayo confesó que acudir a la final global de los premios representa «un impulso enorme». A su juicio, no solo se trata del valor económico, sino de la «visibilidad internacional que ofrece». En su opinión, «lo más importante es dar a conocer esta problemática y demostrar que ya existen soluciones tecnológicas como Proteckthor». Recalcó además que los premios eAwards «están siendo un punto de inflexión en el crecimiento del proyecto».

El CEO consideró que el jurado que seleccionó este invento valoró «la innovación del proyecto, su impacto social y deportivo y el tamaño de mercado al que va dirigido».

«Mantenemos conversaciones con clubes, jugadores y federaciones para difundir su uso y concienciar sobre los riesgos de los impactos repetidos en la cabeza», reveló Pelayo, quien precisó que la cinta es «ligera, flexible y cómoda», y remarcó que no es un producto duro o rígido, «ya que eso impediría cumplir las normas». También recomendó no modificarla ni combinarla con accesorios que alteren su diseño original.

La compañía cuenta con un equipo médico y neurólogos asociados al proyecto, «aunque la validación clínica se encuentra en fase inicial». Hasta ahora, Proteckthor ha sido evaluada mecánicamente y la fase científica «acaba de comenzar», con el objetivo de analizar los efectos a medio y largo plazo de la reducción del impacto en futbolistas. Pelayo concluyó que este tipo de estudios «requieren tiempo y seguimiento continuado», por lo que los primeros resultados se conocerán en los próximos meses y años.