Un hotel de 102 habitaciones en Rivas abrirá sus puertas en 2028

La Agenda Urbana de Rivas señala que la infraestructura turística es limitada.

El Grupo Urceman prevé iniciar en el último trimestre de 2026 la construcción de un hotel en Rivas. La parcela que ocupará este recurso hotelero se encuentra junto a la vía de servicio de la A-3, en la calle Isaac Peral, 4. De hecho, la denominación que recibirá la edificación juega con el nombre de la vía que ocupa: Hotel Rivas Peral.

Según informa el grupo empresarial, se trata de un hotel con 102 habitaciones situadas en 6 plantas. La finalización de las obras está prevista en el segundo trimestre de 2028.

Apuesta por el turismo

El Ayuntamiento de Rivas, a través de su Agenda Urbana, ha apostado por el turismo. El diagnóstico de la Agenda Urbana Rivas 2030 señala como “limitada” la actual infraestructura turística, entre la que se encuentran los hoteles. Actualmente existen en Rivas dos hoteles, ambos también en el polígono industrial. El Hotel Holiday Inn Express Madrid – Rivas y el Sercotel AB Rivas.

El promotor de este tercer hotel considera que el desarrollo de este hotel “refuerza el crecimiento socioeconómico de Rivas-Vaciamadrid”. En la información que ofrece para inversores se destaca la proximidad a grandes polos de ocio, cultura y comercio como el H2O, Parque Rivas y el auditorio Miguel Ríos. También se destacan los servicios que denomina como “servicios urbanos satélite”. Hace referencia a instalaciones deportivas de primer nivel o espacios verdes.