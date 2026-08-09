OPINIÓN

Horóscopo de Agosto de 2026

La predicción para agosto que le han chivado los astros a nuestra colaboradora.

Agosto siempre tiene un sabor especial. Es el mes en el que el verano alcanza su punto más intenso, pero también el momento en el que, casi sin darnos cuenta, empezamos a mirar de reojo septiembre. Entre vacaciones, reencuentros, fiestas populares, festivales, días de playa y noches que parecen no terminar nunca, aparece una pregunta silenciosa: ¿qué quiero llevarme de este verano cuando todo vuelva a la rutina?

Este año esa sensación será todavía más evidente porque agosto viene acompañado de un acontecimiento muy poco habitual: un eclipse solar total el 12 de agosto, un fenómeno histórico que podrá observarse desde gran parte de España y que, además de su espectacularidad astronómica, simboliza un momento de cambio de perspectiva. En astrología, los eclipses suelen marcar esos instantes en los que comprendemos algo que llevábamos tiempo sin querer ver. No significa que todo vaya a cambiar de un día para otro, sino que algunas conversaciones, decisiones o coincidencias harán que miremos nuestra vida desde otro lugar.

Pocos días después, el final del mes llega con un eclipse lunar parcial, una energía muy distinta que invita a terminar asuntos pendientes, despedirse de hábitos que ya no encajan y prepararse emocionalmente para el nuevo curso. Entre un eclipse y otro tendremos la sensación de que agosto pasa muy deprisa, pero también de que deja huella.

Quizá este sea el verano en el que decidas viajar sola por primera vez, aceptar una invitación que normalmente rechazarías o volver a hablar con alguien que llevaba demasiado tiempo fuera de tu vida. Tal vez descubras que un plan improvisado termina siendo el mejor recuerdo de las vacaciones o que una conversación en una terraza cambia por completo la forma en la que ves un problema.

Agosto no será un mes para buscar respuestas perfectas. Será un mes para observar, disfrutar y dejar espacio a lo inesperado. Habrá quien encuentre el valor para empezar algo nuevo y quien simplemente descubra que ya no necesita seguir cargando con ciertas preocupaciones. Ninguna de las dos opciones será mejor que la otra.

Mientras el Sol sigue llenando las playas, las piscinas y las plazas de vida, el cielo nos recuerda que incluso los días más largos terminan dando paso a una nueva estación. Y quizá esa sea la verdadera magia de agosto: enseñarnos que despedirse de una etapa no siempre da tristeza; a veces significa que estamos preparados para recibir la siguiente.

Porque algunos veranos se recuerdan por los lugares que visitamos, pero otros permanecen con nosotros por la persona en la que nos convertimos durante ellos.

Aries

“Hay decisiones que solo se entienden cuando dejamos de mirar atrás”

Agosto será uno de esos meses en los que sentirás que algo hace «clic» por dentro. No porque ocurra un gran acontecimiento, sino porque dejarás de darle vueltas a una situación que llevaba demasiado tiempo ocupando espacio en tu cabeza. El eclipse de mediados de mes puede coincidir con una conversación, una noticia o un encuentro que te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva. De repente, aquello que parecía complicado empezará a parecer mucho más sencillo. Mientras otros aprovechan agosto para desconectar, tú descubrirás que también puede ser un buen momento para decidir cómo quieres empezar el próximo capítulo de tu vida. A veces, avanzar consiste simplemente en dejar de posponer aquello que ya sabes que quieres.

Amor: Si tienes pareja, una conversación pendiente os unirá más de lo que imaginas. Si estás soltera, alguien que conoces desde hace tiempo podría empezar a despertar tu interés desde otro lugar

Si tienes pareja, una conversación pendiente os unirá más de lo que imaginas. Si estás soltera, alguien que conoces desde hace tiempo podría empezar a despertar tu interés desde otro lugar Trabajo : Aunque sea un mes más tranquilo, surgirán ideas que merecerá la pena guardar. Septiembre llegará con oportunidades para quien haya sabido prepararse durante agosto.

: Aunque sea un mes más tranquilo, surgirán ideas que merecerá la pena guardar. Septiembre llegará con oportunidades para quien haya sabido prepararse durante agosto. Salud : Bajar el ritmo unos días te ayudará a recuperar energía y claridad mental. No subestimes el poder de un buen descanso.

: Bajar el ritmo unos días te ayudará a recuperar energía y claridad mental. No subestimes el poder de un buen descanso. Días clave : 6, 12, 26 de agosto.

: 6, 12, 26 de agosto. Color: Bermellón, un tono lleno de carácter que favorece la determinación y te anima a dar el paso cuando llegue el momento

Bermellón, un tono lleno de carácter que favorece la determinación y te anima a dar el paso cuando llegue el momento Consejo : Escribe esa decisión que llevas semanas aplazando en un papel. Cuando la ves por escrito, suele dar menos miedo de lo que parecía.

: Escribe esa decisión que llevas semanas aplazando en un papel. Cuando la ves por escrito, suele dar menos miedo de lo que parecía. Canción: Bring Your Love — Sabrina Carpenter & Madonna

Tauro

« No todos los veranos dejan huella por los lugares que visitas; algunos lo hacen por la calma que encuentras.”

Llevas una temporada resolviendo cosas casi sin darte cuenta, como si siempre hubiera una tarea más esperando. Agosto, sin embargo, te invita a bajar esa mochila durante un rato. El eclipse de este mes hará que una preocupación que parecía enorme pierda importancia de golpe, permitiéndote centrarte en lo que de verdad merece tu atención. También será una época muy bonita para recuperar tiempo con la familia, reencontrarte con amistades o simplemente disfrutar de esos planes que no necesitan grandes preparativos para salir bien. Descubrirás que cuando dejas de mirar constantemente el reloj, empiezas a saborear mucho más lo que estás viviendo. Y ese será el mejor regalo que te deje este verano.

Amor : Las relaciones encontrarán un ritmo mucho más tranquilo. Si tienes pareja, compartir tiempo de calidad será más importante que cualquier plan espectacular. Si estás soltera, alguien te conquistará por cómo te hace sentir, no por lo que dice.

: Las relaciones encontrarán un ritmo mucho más tranquilo. Si tienes pareja, compartir tiempo de calidad será más importante que cualquier plan espectacular. Si estás soltera, alguien te conquistará por cómo te hace sentir, no por lo que dice. Trabajo : No desconectes del todo de una idea que ronda tu cabeza. Puede convertirse en algo importante cuando vuelva la rutina.

: No desconectes del todo de una idea que ronda tu cabeza. Puede convertirse en algo importante cuando vuelva la rutina. Salud : Tu cuerpo agradecerá recuperar hábitos sencillos: dormir mejor, caminar más y comer sin prisas.

: Tu cuerpo agradecerá recuperar hábitos sencillos: dormir mejor, caminar más y comer sin prisas. Días clave : 4,18, 29 de agosto.

: 4,18, 29 de agosto. Color : Verde musgo, un tono que transmite estabilidad y ayuda a disfrutar del presente sin tanta preocupación por lo que vendrá después..

: Verde musgo, un tono que transmite estabilidad y ayuda a disfrutar del presente sin tanta preocupación por lo que vendrá después.. Consejo : Organiza una comida o una cena con esas personas con las que siempre dices «tenemos que vernos». No esperes a septiembre.

: Organiza una comida o una cena con esas personas con las que siempre dices «tenemos que vernos». No esperes a septiembre. Canción: Favorita de la vida — Ruslana

Géminis

« A veces una sola conversación basta para cambiar el rumbo de un verano.»

Agosto pondrá personas interesantes en tu camino, pero también te ayudará a escuchar de otra manera a quienes ya forman parte de tu vida. El eclipse actuará como ese momento en el que una pieza encaja por fin y entiendes por qué ciertas situaciones se estaban alargando más de la cuenta. Será un mes muy social, con planes que surgirán sobre la marcha, mensajes inesperados y muchas ganas de salir de casa. Eso sí, entre tanto movimiento intenta reservar también algún rato para ti. No todo lo importante ocurre rodeado de gente; algunas de las mejores ideas aparecerán cuando tengas un momento de silencio. Este verano te recordará que crecer también consiste en aprender a disfrutar de tu propia compañía.

Amor : La complicidad será el ingrediente más importante. Si estás conociendo a alguien, no tengas miedo de mostrarte tal y como eres desde el principio.

: La complicidad será el ingrediente más importante. Si estás conociendo a alguien, no tengas miedo de mostrarte tal y como eres desde el principio. Trabajo: Una conversación informal puede darte una idea muy valiosa para los próximos meses. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos.

Una conversación informal puede darte una idea muy valiosa para los próximos meses. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos. Salud : Necesitarás desconectar del ruido de vez en cuando. Un paseo sin móvil puede hacer auténticos milagros.

: Necesitarás desconectar del ruido de vez en cuando. Un paseo sin móvil puede hacer auténticos milagros. Días clave : 3, 14, 27 de agosto.

: 3, 14, 27 de agosto. Color : Azul aguamarina, un color que favorece la creatividad, la comunicación y la sensación de ligereza

: Azul aguamarina, un color que favorece la creatividad, la comunicación y la sensación de ligereza Consejo : Recupera una libreta y apunta las ideas que se te ocurran durante agosto. Entre ellas puede esconderse un proyecto con mucho recorrido

: Recupera una libreta y apunta las ideas que se te ocurran durante agosto. Entre ellas puede esconderse un proyecto con mucho recorrido Canción: Así — Abraham Mateo & María Becerra

Cáncer

“Hay momentos en los que dejas de buscar respuestas y empiezas, simplemente, a sentir que vas por el buen camino..»

Agosto te regalará una sensación que llevabas tiempo echando de menos: tranquilidad. Después de un año de muchas emociones, el eclipse te ayudará a mirar con otros ojos una decisión relacionada con tu familia, tu hogar o incluso contigo misma. No será un mes de grandes revoluciones, sino de pequeñas certezas. Te apetecerá rodearte de quienes te hacen sentir en paz y dejarás de invertir energía en relaciones que ya no aportan lo mismo. También será un buen momento para celebrar tus propios avances, aunque nadie más los vea. Hay victorias que solo entiende quien ha recorrido el camino.

Amor : Las muestras de cariño más sencillas serán las que más significado tengan. Si estás soltera, alguien que transmite serenidad despertará tu curiosidad.

: Las muestras de cariño más sencillas serán las que más significado tengan. Si estás soltera, alguien que transmite serenidad despertará tu curiosidad. Trabajo : Aunque agosto sea un mes tranquilo, recibirás una noticia o una conversación que te hará afrontar septiembre con mucha más confianza.

: Aunque agosto sea un mes tranquilo, recibirás una noticia o una conversación que te hará afrontar septiembre con mucha más confianza. Salud : Busca momentos cerca del agua o en la naturaleza. Tu mente agradecerá bajar el ritmo

: Busca momentos cerca del agua o en la naturaleza. Tu mente agradecerá bajar el ritmo Días clave : 3,12, 24 de agosto.

: 3,12, 24 de agosto. Color: Azul celadón , un tono suave que favorece la calma, la confianza y el equilibrio emocional.

, un tono suave que favorece la calma, la confianza y el equilibrio emocional. Consejo: Haz una lista de todo lo que has conseguido este último año. Te sorprenderá comprobar cuánto has avanzado.

Haz una lista de todo lo que has conseguido este último año. Te sorprenderá comprobar cuánto has avanzado. Canción: Te Olvido (La La) — Benny Blanco, Selena Gomez & Becky G



Leo

«Hay luces que no necesitan un escenario para brillar.»

Con el Sol recorriendo tu signo durante buena parte del mes, agosto te devolverá esa sensación de entusiasmo que tanto te caracteriza. El eclipse pondrá sobre la mesa una oportunidad para demostrarte a ti misma que estás preparada para algo más grande, ya sea un proyecto, una conversación o una decisión personal. No tendrás que perseguir el protagonismo; serán los demás quienes empiecen a fijarse en tu actitud y en la seguridad con la que afrontas las cosas. Aprovecha este impulso para hacer aquello que llevas meses aplazando. El verano todavía guarda una sorpresa para ti, pero tendrás que atreverte a abrir la puerta.

Amor: El magnetismo estará de tu lado. Si tienes pareja, volveréis a sentir esa ilusión de los primeros tiempos. Si estás soltera, una conexión muy espontánea puede sorprenderte.

Trabajo : Es un buen momento para mostrar una idea o presentar un proyecto. Lo que hagas ahora tendrá recorrido después del verano.

: Es un buen momento para mostrar una idea o presentar un proyecto. Lo que hagas ahora tendrá recorrido después del verano. Salud : Disfruta, pero escucha a tu cuerpo cuando necesite un respiro. El equilibrio será la clave.

: Disfruta, pero escucha a tu cuerpo cuando necesite un respiro. El equilibrio será la clave. Días clave: 9, 17 y 30 de agosto.

9, 17 y 30 de agosto. Color: dorado, un tono que simboliza confianza, creatividad y liderazgo sin estridencias.

dorado, un tono que simboliza confianza, creatividad y liderazgo sin estridencias. Consejo: Haz algo que llevas tiempo aplazando por esperar el momento perfecto. Ese momento es mucho más cercano de lo que imaginas.

Haz algo que llevas tiempo aplazando por esperar el momento perfecto. Ese momento es mucho más cercano de lo que imaginas. Canción: Choque — Bad Gyal & Chencho Corleone

Virgo

« El orden que buscas fuera empezará, por fin, a aparecer también por dentro “

Mientras muchas personas viven agosto como un paréntesis, tú empezarás a preparar el terreno para todo lo que vendrá después. El eclipse te ayudará a darte cuenta de qué hábitos merece la pena conservar y cuáles solo estaban ocupando espacio en tu vida. No se trata de cambiarlo todo, sino de hacer pequeños ajustes que te permitan empezar septiembre con mucha más tranquilidad. También será un mes perfecto para dedicar tiempo a tu casa, organizar un proyecto personal o recuperar una afición que habías dejado aparcada. A veces, el verdadero descanso consiste en volver a sentir que cada cosa está en su sitio.

Amor : La estabilidad será tu prioridad. Si tienes pareja, hablaréis de planes compartidos. Si estás soltera, alguien constante y paciente despertará poco a poco tu interés.

: La estabilidad será tu prioridad. Si tienes pareja, hablaréis de planes compartidos. Si estás soltera, alguien constante y paciente despertará poco a poco tu interés. Trabajo : Aprovecha agosto para organizar ideas y cerrar pequeños asuntos pendientes. Te ahorrarás mucho estrés cuando vuelva la rutina.

: Aprovecha agosto para organizar ideas y cerrar pequeños asuntos pendientes. Te ahorrarás mucho estrés cuando vuelva la rutina. Salud : Cuida especialmente el sueño y evita querer hacerlo todo en un mismo día.

: Cuida especialmente el sueño y evita querer hacerlo todo en un mismo día. Días clave : 5, 15 y 28 de agosto.

: 5, 15 y 28 de agosto. Color: Arcilla, un tono cálido que favorece la concentración, la serenidad y la sensación de estabilidad.

Arcilla, un tono cálido que favorece la concentración, la serenidad y la sensación de estabilidad. Consejo: Dedica una mañana a ordenar ese rincón de casa que siempre dejas para otro día. Empezar septiembre con menos ruido también empieza por tu entorno.

Dedica una mañana a ordenar ese rincón de casa que siempre dejas para otro día. Empezar septiembre con menos ruido también empieza por tu entorno. Canción: Después de ti — Karol G

Libra

« Todavía quedan noches de verano capaces de sorprenderte»

Agosto te recordará que la vida también cambia entre risas, sobremesas y planes improvisados. El eclipse pondrá en tu camino una invitación, una conversación o un encuentro que romperá una rutina en la que casi ni te habías dado cuenta de que habías caído. Será un mes muy social, con ganas de recuperar amistades, conocer gente nueva y volver a hacer cosas simplemente porque te apetecen. También aprenderás a dejar de dar tantas explicaciones. No todo el mundo tiene que entender tus decisiones para que sean las correctas. Algunas de las mejores historias de este verano empezarán cuando digas «sí» sin pensarlo demasiado.

Amor: Si tienes pareja, volveréis a encontrar tiempo para disfrutar sin hablar de obligaciones. Si estás soltera, una conexión inesperada puede surgir en un viaje, una celebración o una noche de verano.

Trabajo : Una conversación informal te dará una idea que merecerá la pena desarrollar cuando vuelva la rutina.

: Una conversación informal te dará una idea que merecerá la pena desarrollar cuando vuelva la rutina. Salud : Rodéate de personas que te hagan reír. Este mes, tu bienestar también dependerá del ambiente que elijas.

: Rodéate de personas que te hagan reír. Este mes, tu bienestar también dependerá del ambiente que elijas. Días clave : 7, 19 y 30 de agosto.

: 7, 19 y 30 de agosto. Color: Coral empolvado, un tono que favorece la alegría, la espontaneidad y las relaciones personales.

Coral empolvado, un tono que favorece la alegría, la espontaneidad y las relaciones personales. Consejo : Acepta ese plan que no estaba en tu agenda. Las mejores sorpresas de agosto no se organizan con antelación.

: Acepta ese plan que no estaba en tu agenda. Las mejores sorpresas de agosto no se organizan con antelación. Canción: Ayer la vi (BPA26) — Juan Magán & Omar Montes

Escorpio

«Hay silencios que dicen mucho más que cualquier respuesta”

Agosto te invitará a observar antes de actuar. No sentirás la necesidad de responder a todo ni de demostrar constantemente lo que piensas, y esa será precisamente tu mayor fortaleza. El eclipse te ayudará a ver con claridad quién está caminando a tu lado de verdad y qué situaciones han dejado de tener sentido para ti. No será un mes de rupturas, sino de prioridades. Empezarás a dedicar más tiempo a lo que te ilusiona y menos a aquello que solo te desgasta. Cuando dejas de intentar convencer a los demás, descubres la tranquilidad de ser fiel a ti misma.

Amor : Las miradas y los gestos tendrán más fuerza que las palabras. Si estás soltera, alguien muy diferente a ti despertará una curiosidad inesperada

: Las miradas y los gestos tendrán más fuerza que las palabras. Si estás soltera, alguien muy diferente a ti despertará una curiosidad inesperada Trabajo : Confía en tu experiencia. Una decisión que tomes este mes marcará el ritmo de los próximos meses.

: Confía en tu experiencia. Una decisión que tomes este mes marcará el ritmo de los próximos meses. Salud : Busca momentos para desconectar del ruido. Leer, caminar o simplemente estar en calma te ayudará a recuperar energía.

: Busca momentos para desconectar del ruido. Leer, caminar o simplemente estar en calma te ayudará a recuperar energía. Días clave : 2, 12 y 25 de agosto.

: 2, 12 y 25 de agosto. Color: Ciruela, un tono elegante que potencia la seguridad y la capacidad de tomar decisiones con serenidad.

Ciruela, un tono elegante que potencia la seguridad y la capacidad de tomar decisiones con serenidad. Consejo: No respondas inmediatamente a un mensaje que te remueva. Esperar unas horas puede cambiar por completo la conversación.

No respondas inmediatamente a un mensaje que te remueva. Esperar unas horas puede cambiar por completo la conversación. Canción: La Graciosa — Quevedo & Elvis Crespo

Sagitario

« El mejor recuerdo de este verano todavía no ha ocurrido.»

Si hay un signo que va a exprimir agosto hasta el último día, ese eres tú. Tendrás ganas de moverte, descubrir lugares nuevos y decir que sí a cualquier plan que huela a aventura. El eclipse puede traer una propuesta inesperada o una oportunidad para salir de tu entorno habitual y mirar las cosas desde otra perspectiva. No hace falta cruzar medio mundo; a veces basta con cambiar de escenario para recuperar la ilusión. Este mes también te recordará que algunas personas aparecen justo cuando estás preparada para compartir el camino con ellas. Mantén la maleta cerca, aunque solo sea para una escapada de fin de semana.

Amor : El verano favorecerá los encuentros espontáneos y las historias que empiezan sin expectativas. En pareja, una escapada os sentará de maravilla.

: El verano favorecerá los encuentros espontáneos y las historias que empiezan sin expectativas. En pareja, una escapada os sentará de maravilla. Trabajo : Aunque estés pensando en vacaciones, una idea interesante empezará a tomar forma. No la dejes escapar.

: Aunque estés pensando en vacaciones, una idea interesante empezará a tomar forma. No la dejes escapar. Salud : Tu energía será alta, pero intenta reservar algún día para descansar antes de que el cuerpo te lo pida.

: Tu energía será alta, pero intenta reservar algún día para descansar antes de que el cuerpo te lo pida. Días clave : 5 , 16 y 27 de agosto.

: 5 , 16 y 27 de agosto. Color: Azafrán, un tono luminoso que simboliza entusiasmo, optimismo y ganas de descubrir nuevos horizontes.

Azafrán, un tono luminoso que simboliza entusiasmo, optimismo y ganas de descubrir nuevos horizontes. Consejo: Di que sí a un destino que nunca habías considerado. A veces los mejores viajes son los que no estaban en los planes.

Di que sí a un destino que nunca habías considerado. A veces los mejores viajes son los que no estaban en los planes. Canción: That Girl — Tyla

Capricornio

« Hay metas que empiezan a construirse mucho antes de que nadie pueda verlas.»

Mientras muchas personas viven agosto como un mes para desconectar, tú empezarás a mirar un poco más allá del verano. No porque no disfrutes de las vacaciones, sino porque sentirás que ha llegado el momento de dar forma a una idea que lleva tiempo rondándote la cabeza. El eclipse te ayudará a ordenar prioridades y a descubrir que no necesitas hacerlo todo a la vez para llegar donde quieres. Una conversación con alguien de confianza o una noticia inesperada reforzará tu seguridad y te hará afrontar septiembre con mucha más ilusión. A veces, el mejor impulso llega cuando dejas de compararte con el ritmo de los demás.

Amor : Si tienes pareja, hablaréis de planes que os ilusionan de cara al futuro. Si estás soltera, alguien con objetivos parecidos a los tuyos despertará tu interés de forma muy natural.

: Si tienes pareja, hablaréis de planes que os ilusionan de cara al futuro. Si estás soltera, alguien con objetivos parecidos a los tuyos despertará tu interés de forma muy natural. Trabajo : Agosto será perfecto para sembrar ideas, hacer contactos o terminar aquello que quieres empezar con fuerza en septiembre.

: Agosto será perfecto para sembrar ideas, hacer contactos o terminar aquello que quieres empezar con fuerza en septiembre. Salud : Alterna descanso y actividad. Tu mente agradecerá desconectar de las obligaciones durante unos días.

: Alterna descanso y actividad. Tu mente agradecerá desconectar de las obligaciones durante unos días. Días clave : 6 , 20 y 31 de agosto

: 6 , 20 y 31 de agosto Color: Bronce, un tono que representa la constancia, la madurez y la confianza en todo lo que has construido.

Bronce, un tono que representa la constancia, la madurez y la confianza en todo lo que has construido. Consejo: Escribe tres objetivos para el otoño y olvídate de ellos durante unos días. Cuando vuelvas a leerlos, sabrás por cuál empezar.

Escribe tres objetivos para el otoño y olvídate de ellos durante unos días. Cuando vuelvas a leerlos, sabrás por cuál empezar. Canción: Hate That I Made You Love Me — Ariana Grande

Acuario

« «Las ideas más valiosas suelen aparecer cuando te atreves a mirar donde nadie más está mirando.»

Agosto despertará tu lado más creativo. El eclipse traerá una inspiración inesperada o una conversación que te hará replantearte un proyecto desde un enfoque completamente distinto. Será un mes perfecto para visitar lugares nuevos, descubrir exposiciones, leer, escribir o rodearte de personas que te hagan pensar de otra manera. Notarás que algunas respuestas aparecen justo cuando dejas de buscarlas con insistencia. No tengas miedo de salirte del camino habitual; este verano descubrirás que las mejores oportunidades casi nunca siguen el recorrido más evidente.

Amor : Las conexiones más interesantes surgirán de forma espontánea. Si tienes pareja, una actividad diferente romperá la rutina. Si estás soltera, alguien muy original despertará tu curiosidad.

: Las conexiones más interesantes surgirán de forma espontánea. Si tienes pareja, una actividad diferente romperá la rutina. Si estás soltera, alguien muy original despertará tu curiosidad. Trabajo : Una idea que parecía demasiado arriesgada empezará a cobrar sentido. Confía en tu visión.

: Una idea que parecía demasiado arriesgada empezará a cobrar sentido. Confía en tu visión. Salud : Dedica menos tiempo a las pantallas y más a aquello que despierte tu creatividad. Lo notarás también en tu estado de ánimo.

: Dedica menos tiempo a las pantallas y más a aquello que despierte tu creatividad. Lo notarás también en tu estado de ánimo. Días clave : 4 , 17 y 28 de agosto.

: 4 , 17 y 28 de agosto. Color: Índigo, un tono que estimula la imaginación, la innovación y la claridad de ideas.

Índigo, un tono que estimula la imaginación, la innovación y la claridad de ideas. Consejo: Haz algo de una forma completamente diferente a como lo haces siempre. Cambiar una costumbre puede abrirte una puerta inesperada..

Haz algo de una forma completamente diferente a como lo haces siempre. Cambiar una costumbre puede abrirte una puerta inesperada.. Canción: Talk To Me (Remix) — Robyn & Zara Larsson

Piscis

« Hay despedidas que, en realidad, son una forma preciosa de empezar de nuevo»

Agosto tendrá un aire nostálgico, pero de esa nostalgia bonita que invita a sonreír más que a echar de menos. El eclipse te ayudará a comprender una experiencia reciente desde otra perspectiva y sentirás que ciertas piezas empiezan a encajar sin necesidad de forzarlas. Será un mes para disfrutar de los pequeños momentos: una conversación al anochecer, un paseo sin rumbo o una comida con personas que te hacen sentir en casa. También recuperarás la ilusión por un proyecto creativo o una afición que habías dejado de lado. Cuando termine agosto, tendrás la sensación de haber encontrado una calma que llevaba tiempo buscándote.

Amor : El corazón pedirá autenticidad. Si tienes pareja, compartiréis momentos sencillos que fortalecerán vuestra relación. Si estás soltera, una conexión tranquila tendrá mucho más recorrido de lo que imaginas.

: El corazón pedirá autenticidad. Si tienes pareja, compartiréis momentos sencillos que fortalecerán vuestra relación. Si estás soltera, una conexión tranquila tendrá mucho más recorrido de lo que imaginas. Trabajo : Una idea que parecía solo un sueño empezará a verse mucho más posible. No la descartes antes de tiempo.

: Una idea que parecía solo un sueño empezará a verse mucho más posible. No la descartes antes de tiempo. Salud : Busca ratos para desconectar cerca del agua. Te ayudará a terminar el verano con mucha serenidad

: Busca ratos para desconectar cerca del agua. Te ayudará a terminar el verano con mucha serenidad Días clave : 8, 20, 30 de agosto.

: 8, 20, 30 de agosto. Color: Perla, un tono luminoso que simboliza sensibilidad, equilibrio y nuevos comienzos.

Perla, un tono luminoso que simboliza sensibilidad, equilibrio y nuevos comienzos. Consejo: Antes de despedirte del verano, escribe tres momentos de agosto que quieras recordar siempre. Descubrirás que la felicidad suele esconderse en los detalles.

Antes de despedirte del verano, escribe tres momentos de agosto que quieras recordar siempre. Descubrirás que la felicidad suele esconderse en los detalles. Canción: Si Se Acaba El Mundo — Danna & El Malilla