Un cortometraje recuerda la lucha sindical contra el ERE de Coca-Cola en Fuenlabrada

El corto “Los Reyes no son los padres” recuerda la lucha contra el ERE de Coca-Cola en Fuenlabrada y se estrena hoy en el Auditorio Marcelino Camacho.

Un cortometraje revive una de las luchas sindicales más emblemáticas de la última década en España: la del ERE de Coca-Cola en la embotelladora de Fuenlabrada.

A principios de 2014, Coca-Cola anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a la planta de Fuenlabrada. La decisión provocó una larga movilización de la plantilla, con meses de huelgas, protestas y acciones sindicales que lograron un amplio respaldo social. Finalmente, la Audiencia Nacional declaró nulo el ERE, y en mayo de 2015 el Tribunal Supremo confirmó esa nulidad, obligando a la empresa a readmitir a los trabajadores.

El cortometraje Los Reyes no son los padres sitúa su historia en las Navidades de 2014, uno de los momentos más duros del conflicto. Las familias de los trabajadores vivían entonces una situación de fuerte incertidumbre económica, con deudas y sin margen para celebrar unas fiestas que, para muchos, quedaron marcadas por la angustia y la resistencia.

La obra está dirigida por Alberto Leal y protagonizada por Sara Cardona, Álvaro Doñate y Simón Moreno. A través de una historia íntima y cotidiana, el corto muestra cómo un conflicto laboral afecta no solo a los trabajadores, sino también a sus hogares, a sus hijas e hijos y a su día a día.

El estreno tendrá lugar hoy en Madrid, a las 18:30 horas, en el Auditorio Marcelino Camacho en la sede de CCOO de Madrid. La entrada es libre hasta completar aforo.

Tras la proyección se celebrará una tertulia en la que participarán el director del corto, Alberto Leal; Juan Carlos Asenjo, miembro del Comité de Empresa de Coca-Cola Fuenlabrada; Mercedes Pérez Merino, trabajadora espartana, y Pilar García, exsecretaria de Acción Sindical de CCOO Madrid.

El equipo del cortometraje

Los Reyes no son los padres está dirigido por Alberto Leal, cineasta y guionista con experiencia en documentales como Calle Bardem o Grimau, la democracia sí te olvida (2024). Actualmente trabaja en El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, donde ha participado en el material creativo de películas como Julieta, Dolor y gloria, Madres paralelas o The Room Next Door.

El productor es Juan Moreno, abogado penalista que ha participado en casos de gran relevancia como Gürtel, Lezo, Púnica o el procés catalán. También ha sido uno de los responsables de la Querella Bárcenas y la Querella al Borbón. Compagina su labor como letrado con su papel en la dirección federal de Izquierda Unida, donde es coordinador en el Congreso.

Micromecenazgo para terminar y difundir la obra

Para la finalización y difusión del cortometraje, el equipo ha abierto una campaña de crowdfunding en la que ya han participado cerca de un centenar de personas. La microfinanciación, que sigue abierta, permite acceder a distintas recompensas, como el acceso exclusivo al visionado online.

Con esta iniciativa, Los Reyes no son los padres busca no solo cerrar su proceso de producción, sino también llegar al mayor número posible de personas y mantener viva la memoria de una lucha obrera que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos laborales en España.