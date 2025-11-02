Un 71% de las personas reconoce tener dificultades para dormir, según el Observatorio GO fit

La plataforma de investigación de GO fit analizó las respuestas de más de 18.000 personas usuarias de sus centros deportivos.

El informe, basado en una muestra compuesta por un 46% de hombres y un 53% de mujeres, revela que solo el 29% de los participantes no presenta problemas de descanso, mientras que el 52% sufre dificultades ocasionales, el 15% las padece con bastante frecuencia y el 4% de forma habitual. Estos porcentajes se mantienen de forma constante en todas las franjas de edad analizadas, lo que pone de manifiesto que la falta de descanso reparador afecta de manera generalizada a la población adulta.

El estudio también destaca el papel positivo de la actividad física en la mejora del descanso. Un 75% de los usuarios encuestados considera que entrenar en el centro deportivo contribuye de forma significativa a mejorar su calidad del sueño. En concreto, un 37% afirma que le ayuda mucho, un 38% que le ayuda bastante y solo un 26% percibe una mejora moderada.

Para Alfonso Jiménez, director de GO fit Lab, los resultados “refuerzan la importancia de apostar por hábitos deportivos constantes, no solo para mantener la forma física, sino también para favorecer el bienestar integral y un sueño reparador”.