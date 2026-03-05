OPINIÓN

Turismo político pagado por los vecinos de Rivas Vaciamadrid

Artículo de opinión de Janette Novo, portavoz del PP de Rivas-Vaciamadrid.

La política municipal debería ser, ante todo, el arte de gestionar la realidad cercana y proteger los intereses de los vecinos. Sin embargo, en Rivas Vaciamadrid, asistimos con demasiada frecuencia a un espectáculo donde la ideología de quienes nos gobiernan se antepone a la prudencia, a la seguridad y, lo que es más grave, al respeto por la legalidad y el dinero público. El reciente viaje a Palestina de siete jóvenes ripenses, financiado y amparado por el Ayuntamiento, es el último y más preocupante ejemplo de esta deriva.

Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos una comparecencia en el Pleno para que el Gobierno de IU y PSOE rindiera cuentas sobre lo que no es una anécdota administrativa, sino una irresponsabilidad política de primer orden. En diciembre de 2025, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores de España mantenía recomendaciones estrictas de no viajar a determinadas zonas debido a un conflicto bélico activo, la alcaldesa decidió ignorar las advertencias oficiales para organizar lo que solo puede definirse como «turismo político» de alto riesgo.

¿Qué informes de seguridad avalaron este viaje? ¿Qué seguros de vida o responsabilidad civil se suscribieron para cubrir a siete jóvenes en una zona de guerra? La responsabilidad de una alcaldesa es proteger a sus ciudadanos, no incentivar su presencia en lugares donde el propio Estado desaconseja ir. Las recomendaciones oficiales no son sugerencias opcionales que uno pueda desechar cuando estorban al relato ideológico de turno. Ignorarlas es una temeridad que, en caso de haber ocurrido una desgracia, nos habría implicado a todos los ripenses y, por extensión, a todos los españoles.

Pero la gravedad de los hechos no termina en la inseguridad física. Los propios participantes han reconocido públicamente —y así se recoge en el panfleto de autobombo del Ayuntamiento— que ocultaron el propósito real de su viaje ante las autoridades fronterizas. «Mentir a un sionista en una cabina», decían textualmente, relatando con ligereza cómo fingieron ser turistas para burlar los controles.

Cabe preguntarse: ¿Instruyó el Ayuntamiento a estos jóvenes para que faltaran a la verdad ante autoridades migratorias extranjeras? ¿Era consciente la alcaldesa de que se estaba normalizando la mentira como herramienta política? Mentir en una frontera no solo conlleva riesgos legales serios, como la detención o el conflicto diplomático, sino que lanza un mensaje educativo devastador. Como institución pública, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid debería fomentar el respeto a la ley y la honestidad, no enseñar a nuestra juventud que la verdad es negociable si el fin político lo justifica.

A todo esto se suma la cuestión de la eficiencia y la prioridad en el gasto. Mientras en Rivas Vaciamadrid hay necesidades locales desatendidas, familias con dificultades y jóvenes sin empleo, el Gobierno municipal destina recursos a «campos de trabajo» en zonas de guerra cuyo retorno para el municipio es nulo. Resulta hiriente que este Gobierno exija constantemente recursos a otras administraciones mientras prioriza la cooperación internacional ideologizada por encima de las necesidades urgentes de sus vecinos. Un dato demoledor: mientras la Comunidad de Madrid destina 1,3 millones de euros a la atención temprana en ASPADIR, este Ayuntamiento apenas aporta 76.000 euros, una cifra muy inferior a los 223.000 euros que dilapidan en cooperación internacional.

Rivas Vaciamadrid no puede seguir siendo el «pagafantas» de las aventuras ideológicas de su Gobierno. Los vecinos merecen una gestión que ponga sus problemas reales en el centro y que no juegue con la seguridad de nuestros jóvenes ni con el dinero de todos para alimentar relatos propagandísticos a miles de kilómetros. Cuando la ideología entra por la puerta del Ayuntamiento, la responsabilidad y el sentido común suelen salir por la ventana. Es hora de que el Gobierno de Rivas empiece a gobernar para sus vecinos y deje de utilizar el municipio como un tablero de activismo internacional pagado con fondos públicos.