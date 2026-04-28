+Tú: un nuevo espacio para reconectar con tu bienestar emocional

Nora, Viko y Raúl unen sus conocimientos para este ciclo de conferencias

En un contexto donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado, encontrar espacios dedicados al cuidado personal se vuelve esencial. Con esta idea nace +Tú, una propuesta centrada en la salud emocional, el bienestar integral y el desarrollo personal. Se trata de un entorno pensado para ofrecer una visión completa del bienestar, entendiendo que cuerpo y mente forman parte de un todo inseparable.

+Tú se presenta como un lugar seguro, libre de juicios, donde cada persona puede detenerse, tomar perspectiva y reconectar consigo misma. Este espacio cuenta con el acompañamiento de profesionales especializados que guían a los asistentes en su proceso personal. Entre ellos se encuentran Noa, sexóloga; Viko, coach emocional; y Raúl, asesor de bienestar integral, quienes aportan diferentes enfoques para enriquecer la experiencia.

Conferencias para el crecimiento personal

Dentro de su programación, +Tú organiza conferencias diseñadas para fomentar la reflexión y el autoconocimiento. Estas sesiones no solo buscan transmitir información, sino también generar un impacto real en la vida de quienes participan, ofreciendo herramientas prácticas que puedan aplicar en su día a día.

Una de estas citas tendrá lugar el jueves 30 de abril a las 19:00 horas en el centro social de Covibar. Este encuentro marca el inicio de una serie de actividades orientadas a profundizar en el bienestar personal desde una perspectiva cercana y accesible.

Volver a ti: recuperar lo que importa

La charla inaugural, titulada “Volver a ti: recuperar lo que importa”, invita a los asistentes a mirar hacia su propio recorrido vital. A través de esta propuesta, se plantea una reflexión sobre qué ha ocurrido con aquellos sueños, ilusiones y aspiraciones que en algún momento marcaron el rumbo de la vida.

Con el paso del tiempo, las responsabilidades, las rutinas y las exigencias diarias pueden llevar a muchas personas a vivir en lo que se conoce como “modo automático”. Este estado, aunque funcional, suele alejarnos de lo que realmente nos motiva y nos hace sentir plenos.

Durante la conferencia, se abordará esta realidad con el objetivo de ayudar a los participantes a tomar conciencia de cómo están viviendo actualmente. Más allá de un análisis teórico, el encuentro pretende ofrecer un espacio práctico y cercano en el que cada persona pueda cuestionarse, identificar sus necesidades y plantear cambios.

Pequeños cambios, grandes transformaciones

Uno de los mensajes clave de esta charla es que no es necesario realizar transformaciones radicales para mejorar la calidad de vida. A menudo, son los pequeños ajustes los que generan un impacto significativo a largo plazo. Recuperar hábitos, redefinir prioridades o simplemente dedicar tiempo a escucharse pueden marcar la diferencia.

La propuesta de +Tú apuesta por este enfoque realista y sostenible, en el que cada paso cuenta. El objetivo no es alcanzar una versión idealizada de uno mismo, sino acercarse a una vida más coherente con los propios valores y deseos.