Tres jugadores de Rivas copan el Top 5 madrileño

El Club Ajedrez Rivas firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Madrid de Rápidas

El Club Ajedrez Rivas volvió a destacar en una de las competiciones más exigentes del calendario autonómico. El Campeonato Individual de Ajedrez Rápido de Madrid, disputado el pasado 7 de junio en Getafe, reunió a 130 participantes, incluidos varios Grandes Maestros, Maestros Internacionales y Maestros FIDE. En este escenario de alto nivel, el club ripense logró colocar a cuatro jugadores entre los diez primeros clasificados y a tres de ellos dentro del Top 5 final.

La mejor clasificación para los representantes de Rivas fue la de Wilver Vargas, que terminó tercero con 6,5 puntos tras las ocho rondas disputadas. Muy cerca finalizaron sus compañeros Nicolás Vioque, cuarto, y Javier Rodríguez, quinto, todos ellos empatados a puntos y separados únicamente por los sistemas de desempate.

Tres ripenses luchan por el podio

El torneo se desarrolló bajo el sistema suizo a ocho rondas, con partidas rápidas de diez minutos más dos segundos de incremento por jugada. Este formato obliga a combinar precisión táctica, velocidad de cálculo y una gestión eficaz del tiempo.

Los tres representantes del Club Ajedrez Rivas se mantuvieron durante toda la jornada en la lucha por las primeras posiciones. Finalmente, Vargas logró subir al podio, mientras que Vioque y Rodríguez completaron una actuación colectiva que situó al club entre los grandes protagonistas del campeonato. La clasificación oficial refleja sus posiciones tercera, cuarta y quinta respectivamente.

Marcos Lianes también entra en el Top 10

El balance del club fue aún más destacado gracias a la actuación de Marcos Lianes, que concluyó en octava posición con seis puntos. De esta manera, Rivas consiguió colocar a cuatro ajedrecistas entre los diez mejores de la Comunidad de Madrid en una competición con una elevada concentración de jugadores titulados.

También participó el Gran Maestro Omar Almeida, uno de los referentes del club, que terminó en la decimoséptima posición con 5,5 puntos.

Presencia de la cantera ripense

El Club Ajedrez Rivas acudió a Getafe con siete representantes, entre ellos varios jóvenes jugadores. Uno de los participantes más destacados de la cantera fue Pablo González, que sumó tres puntos en su debut en esta competición autonómica.

Los resultados obtenidos confirman el buen momento deportivo que atraviesa la entidad ripense, que continúa consolidándose como uno de los clubes más competitivos del ajedrez madrileño. La presencia de tres jugadores entre los cinco primeros clasificados y de cuatro en el Top 10 supone uno de los mejores balances logrados por el club en este campeonato en los últimos años.