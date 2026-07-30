Recogida solidaria en Rivas por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y Ávila gracias a Gira x Rivas

Esta tarde y mañana se dan la mano la solidaridad y la música local.

La Sierra Oeste de Madrid atraviesa las horas más oscuras de su historia tras declararse el incendio forestal más grave del que se tiene registro en la zona. La magnitud de la tragedia es sobrecogedora: el fuego ha arrasado ya más de 28.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid, elevando la cifra a más de 77.000 hectáreas al sumar los incendios que afectan de forma dramática a las provincias vecinas de Ávila y Toledo. En total, se contabilizan más de 56.500 personas afectadas, con doce municipios evacuados y cuatro confinados.

Ante esta situación crítica que sufren estos pueblos vecinos, la iniciativa Gira X Rivas se suma activamente al apoyo humanitario impulsando una urgente campaña de recogida solidaria durante la celebración de sus próximos conciertos. Varios de sus miembros se han visto afectados por estos graves incendios. El objetivo de esta acción colectiva es canalizar la ayuda directa desde la ciudadanía de Rivas Vaciamadrid hacia las zonas más golpeadas por la catástrofe. Para garantizar que cada donación responda de manera eficaz a las necesidades inmediatas sobre el terreno, se estará recibiendo exclusivamente una lista concreta de suministros y materiales indispensables.

La recogida de material se articulará en dos jornadas consecutivas al caer la tarde. La primera cita para entregar las donaciones será el jueves 30 de julio en la Plaza de la Libertad de Rivas Pueblo, en horario de 19:00 a 22:00 horas. La segunda oportunidad para colaborar tendrá lugar el viernes 31 de julio en el Callejón del Zoco de Rivas, manteniendo exactamente la misma franja horaria, de 19:00 a 22:00 horas.

Entre el material más requerido se encuentran los artículos de limpieza e higiene profunda para labores de desescombro, como guantes de trabajo, bolsas de basura reforzadas, sacos para escombros, cubos, lejía, desinfectantes, trapos y papel. Igualmente, resulta prioritario dotar a los equipos de apoyo de material de protección individual y primeros auxilios, destacando mascarillas, gafas protectoras, botas de seguridad, linternas, botiquines completos, cinta de balizar y lonas impermeables de gran tamaño para resguardar los víveres almacenados a la intemperie.

En el apartado de alimentación y atención de primera necesidad, se precisa agua embotellada en botellas de dos litros o de formato pequeño, junto a productos para bebés como leche de fórmula, pañales y potitos. Para el sustento de las familias damnificadas se solicitan alimentos no perecederos como conservas, arroz, pasta, legumbres, leche, galletas y aceite. Por último, ante la difícil situación en la que quedan los animales tras el fuego, se recogen latas y bolsas de pienso para mascotas. Toda ayuda cuenta en este esfuerzo solidario por apoyar a quienes lo han perdido todo.