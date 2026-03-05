Trece nuevos camiones para los bomberos de Madrid

La Comunidad de Madrid destina 11 millones a renovar la flota con vehículos de mayor caudal y presión.

La Comunidad de Madrid invertirá casi 11 millones de euros en la compra de 13 nuevos vehículos de Bomba Rural Pesada (BRP) para el Cuerpo de bomberos regional. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la dotación presupuestaria, cuyo plazo de ejecución se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026. El objetivo es renovar y modernizar la flota que interviene en emergencias en toda la región.

La adquisición se enmarca en el plan de actualización de medios de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, según detalla la nota oficial .

Más capacidad para incendios en altura

Los nuevos camiones están diseñados para actuar en todo tipo de emergencias, ya que incorporan el equipamiento necesario para ofrecer una primera respuesta eficaz. En intervenciones de mayor complejidad, se activan recursos adicionales.

Una de las principales mejoras es el aumento de caudal y presión de agua, una adaptación que responde al crecimiento de edificaciones de mayor altura en municipios de la región, también en el este metropolitano como Rivas-Vaciamadrid. Esta característica permitirá afrontar incendios en bloques residenciales y edificios altos con mayores garantías.

Mejoras en seguridad y condiciones de trabajo

Los vehículos contarán con cabinas climatizadas y aislamiento acústico. Estas condiciones facilitan la coordinación del equipo durante el desplazamiento y mejoran la seguridad en la preparación de la intervención.

Además, incorporan un kit de herramientas más completo y una mayor dotación de material. La renovación de la flota busca reforzar la capacidad operativa de los bomberos de la Comunidad de Madrid, que atienden incendios urbanos y forestales, accidentes de tráfico y otras incidencias en municipios como Rivas-Vaciamadrid y el conjunto de la región.

La previsión es que los nuevos camiones se incorporen progresivamente hasta finales de 2026.