Toni Fusté y Roc Aguilera: Innovadores y Líderes en el Futuro de los Eventos a Través de Events

La empresa líder en diseño y producción de eventos, continúa destacando en el sector gracias a la visión innovadora y liderazgo de Roc Aguilera y Toni Fusté. Desde que asumieron la dirección de la compañía en 2007, ambos han transformado este negocio familiar en un referente de creatividad, tecnología y excelencia, destacándose por su capacidad de ofrecer experiencias únicas e inolvidables en todos sus proyectos.

Con más de 70 años de trayectoria, Events comenzó como un pequeño taller de radios y televisores fundado por Antonio Fusté Gabarró en 1951. Hoy en día, bajo el liderazgo de Roc y Toni, la compañía se ha consolidado como una de las principales gestoras de eventos en España, con proyección internacional, especialmente conocida por su enfoque en la innovación tecnológica, la creación de experiencias inmersivas y la personalización total de cada evento.

Innovación Tecnológica y Creatividad: La Fórmula de Éxito de Events

Una de las claves del éxito de Events ha sido su compromiso con la innovación tecnológica. Bajo el liderazgo de Roc Aguilera y Toni Fusté, la empresa ha integrado herramientas de última generación como sistemas audiovisuales avanzados, plataformas digitales para eventos híbridos y soluciones inmersivas en realidad aumentada. Estas innovaciones han permitido a la empresa ofrecer eventos que no solo cumplen con las expectativas del cliente, sino que las superan.

“Nuestra misión ha sido siempre crear experiencias memorables, donde la tecnología y la creatividad trabajen de la mano. Sabemos que cada evento es una oportunidad para sorprender, para conectar emocionalmente con los asistentes y para llevar la experiencia a otro nivel”, afirma Roc Aguilera, directora creativa de Events.

Por su parte, Toni Fusté, director de operaciones, destaca la importancia de la gestión eficiente y estratégica de cada evento: “Cada evento, por más creativo que sea, debe estar perfectamente ejecutado. La tecnología nos da herramientas, pero lo que realmente hace la diferencia es cómo las usamos para garantizar la mejor experiencia para nuestros clientes.”

Un Legado Familiar y una Visión Global

La historia de Events se remonta a la década de 1950, cuando Antonio Fusté Gabarró fundó Ràdio Fusté. Con el tiempo, la empresa evolucionó y se diversificó, creando soluciones avanzadas de sonorización y producción técnica. A través de la visión estratégica de Roc Aguilera y Toni Fusté, Events dio un paso más allá al expandir su alcance a la gestión integral de eventos, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados en el mercado.

Gracias a su enfoque versátil, Events ha logrado gestionar con éxito todo tipo de eventos, desde congresos corporativos internacionales, hasta festivales de música de gran escala, eventos deportivos de alto nivel, y celebraciones privadas exclusivas. Esta capacidad de adaptarse a las necesidades de clientes de alto perfil ha consolidado a la empresa como un socio estratégico confiable para marcas y artistas internacionales.

Mirada hacia el Futuro: Sostenibilidad y Expansión Internacional

Con el futuro en mente, Roc Aguilera y Toni Fusté están comprometidos con la digitalización total de la empresa, buscando mejorar la eficiencia de todos los procesos y la interactividad de los eventos. Además, Events está incorporando iniciativas para hacer sus proyectos más sostenibles, reduciendo el impacto ambiental de cada evento, desde la producción hasta la logística.

“Estamos muy enfocados en la sostenibilidad”, comenta Roc Aguilera. “Es fundamental que podamos crear eventos que no solo sean memorables para los asistentes, sino que también sean responsables con el entorno. La industria de los eventos tiene la oportunidad de liderar en este sentido, y en Events nos aseguramos de estar siempre a la vanguardia de esta transición.”

A nivel internacional, Events sigue expandiéndose en mercados claves, con el objetivo de seguir ofreciendo experiencias de clase mundial a un público global.

Sobre Events

Events es una empresa líder en la creación y producción de eventos, con más de 70 años de experiencia en el sector. Con una visión innovadora y un equipo altamente capacitado, la compañía se especializa en la gestión integral de eventos personalizados, utilizando tecnología avanzada y creatividad para ofrecer experiencias únicas. Desde congresos y festivales hasta celebraciones privadas exclusivas, Events ha trabajado con algunas de las marcas más reconocidas del mundo.