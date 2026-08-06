La Comunidad de Madrid ampliará un 20% las viviendas protegidas de la AVS

La nueva normativa permitirá construir 670 viviendas de alquiler asequible, frente a las 561 previstas inicialmente, en varias promociones

La Comunidad de Madrid ha autorizado la licitación de tres nuevas promociones de vivienda protegida que elevarán un 20% el número de pisos previstos en suelos de la Agencia de Vivienda Social (AVS). La medida, aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno, permitirá pasar de las 561 viviendas inicialmente proyectadas a un total de 670, todas ellas destinadas al alquiler asequible en los desarrollos de Los Berrocales, San Blas-Canillejas y Hortaleza.

El incremento es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes, que aumenta la edificabilidad y la densidad permitidas en determinados ámbitos residenciales. Según el Ejecutivo regional, este cambio busca facilitar la construcción de hasta 18.000 viviendas con algún tipo de protección en la Comunidad de Madrid.

Más viviendas en tres promociones de la capital

Las tres actuaciones autorizadas incrementan su capacidad respecto a los proyectos originales. En Los Berrocales se construirán 154 viviendas, frente a las cerca de 130 previstas inicialmente. En San Blas-Canillejas, la promoción pasará de 160 a 191 viviendas, mientras que en las tres parcelas de la UVA de Hortaleza se levantarán 325 viviendas, en lugar de las 272 contempladas hasta ahora.

La construcción de estos inmuebles se adjudicará mediante un sistema de cesión del derecho de superficie durante 75 años. Las viviendas estarán destinadas al alquiler social y podrán acceder a ellas personas que cumplan los requisitos establecidos por la Agencia de Vivienda Social, entre ellos no superar un límite de ingresos de 5,5 veces el IPREM.

Rivas se incluye en el anuncio sin más detalles

La Comunidad de Madrid recuerda que la Agencia de Vivienda Social gestiona actualmente 50.000 inmuebles, aproximadamente la mitad de ellos viviendas en las que residen cerca de 100.000 personas. Durante la actual legislatura prevé construir 2.100 nuevas viviendas, de las que alrededor de 1.200 ya se encuentran en ejecución en municipios como Rivas-Vaciamadrid, Majadahonda, Móstoles, Valdemoro, Villa del Prado y la ciudad de Madrid.

Aunque la nota informativa no detalla el número de viviendas que corresponden a Rivas-Vaciamadrid, sí confirma que el municipio forma parte de las localidades donde ya han comenzado las obras de nuevas promociones impulsadas por la Agencia de Vivienda Social.

Nueva promoción en Guadarrama

Además, el Consejo de Gobierno ha dado cuenta de la adjudicación de las obras de una promoción de 58 viviendas en Guadarrama, con una inversión de 11,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Los trabajos comenzarán durante este verano en una urbanización situada en la calle Vereda del Colmenar. El edificio contará con 34 viviendas de tres dormitorios, 24 de dos, tres de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, además de plazas de aparcamiento y un sistema de climatización mediante aerotermia para mejorar su eficiencia energética.