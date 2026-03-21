THE ART OF WAR: Heavy metal y la lucha por tocar por Madrid

Bienvenidos a una nueva entrega de Zarabanda TV, el espacio donde damos voz a las bandas locales con más garra. En esta ocasión nos acompaña The Art of War, una formación de heavy metal que nos cuenta todo sobre su trayectoria, sus influencias y la cruda realidad de la música en vivo hoy en día.

Descubre la historia detrás de este grupo que se define como metal ácido. Los integrantes nos relatan cómo se reencontraron en Rivas Vaciamadrid después de años de caminos separados y cómo decidieron unir fuerzas para crear temas propios en un mercado saturado de bandas tributo y versiones.

A lo largo de la entrevista, exploramos los desafíos que enfrentan los músicos emergentes al alquilar salas en Madrid, la falta de espacios culturales para el rock en la periferia y la compleja transición del formato físico a plataformas digitales. Es una charla indispensable para entender el esfuerzo que hay detrás de cada acorde y la pasión que mantiene viva la escena del metal en barrios como Vallecas y Rivas.