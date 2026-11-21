La Comunidad adjudica el fin del gimnasio del CEIPSO La Luna

La obra, paralizada desde hace casi un año tras dos adjudicaciones fallidas, recae en Lantania dentro del acuerdo marco y arrancará «en breve».

La Comunidad de Madrid ha adjudicado a Lantania la terminación del gimnasio del CEIPSO La Luna, obra paralizada desde hace casi un año tras dos intentos de licitación fallidos. El contrato se resolvió el 16 de octubre dentro del acuerdo marco de obras educativas y las obras arrancarán «en breve», con el centro operativo previsto para mediados de 2027.

El gimnasio es la tercera y última parte de la construcción del colegio público, cuya primera fase se inauguró hace casi una década: una generación entera ha pasado por el CEIPSO La Luna sin pisar su pabellón. El primer contrato para terminarlo, adjudicado en 2024 a Renovatio Studio Arquitectura por 1,1 millones de euros y un plazo de seis meses, acabó en resolución tras ejecutarse solo el 54 % de la obra, según el dictamen 481/26 de la Comisión Jurídica Asesora.

«El problema con el gimnasio de La Luna ha sido doble: una empresa dejó la obra porque no le interesaba económicamente y la siguiente también la abandonó. Para no correr más riesgos, esa obra se va a ejecutar ya a través de nuestro acuerdo marco», explicó la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

«En 2027 acabamos todas las obras de Rivas»

Zarzalejo confía en «acabar todas las obras que tenemos en Rivas» en 2027 y en que el centro esté «totalmente operativo a mediados de 2027». Lantania es ya adjudicataria de otras dos obras educativas en Rivas a través del mismo acuerdo marco: la urbanización de los exteriores del colegio de educación especial María Isabel de Zulueta y la reparación de la red de saneamiento de la escuela infantil El Arlequín.

La adjudicación cierra una reclamación que el Ayuntamiento mantiene desde abril, cuando la alcaldesa, Aída Castillejo, se ofreció a la Comunidad a terminar los centros educativos paralizados al considerar la situación una «emergencia educativa». El dictamen que resolvió el contrato anterior puede consultarse en el portal de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid ha adjudicado a Lantania la terminación del gimnasio del CEIPSO La Luna, obra paralizada desde hace casi un año tras dos intentos de licitación fallidos. El contrato se resolvió el 16 de octubre dentro del acuerdo marco de obras educativas y las obras arrancarán «en breve», con el centro operativo previsto para mediados de 2027.