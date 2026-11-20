El TSJM admite el recurso contra la incineradora

La Sección Octava requiere a la Consejería el expediente completo de la planta de Las Lomas y le da 20 días improrrogables.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso de CCOO, en nombre de la Alianza Incineradora de Valdemingómez No, contra la autorización ambiental integrada que la Comunidad de Madrid concedió a la planta de Las Lomas, en Valdemingómez.

El decreto, conocido a comienzos de noviembre, no entra en el fondo: la admisión certifica que el recurso cumple los requisitos y abre la fase en la que la Consejería debe entregar la documentación, según la Alianza. CCOO precisa que el plazo es de 20 días improrrogables.

Lo impulsa la Unión Sindical Madrid-Región de CCOO (USMR CCOO) en nombre de la plataforma vecinal y ecologista. Su origen está en el recurso de alzada del 20 de octubre de 2025 contra la autorización ambiental de Las Lomas.

Los cuatro argumentos del recurso

Sostiene que no incluye ninguna evaluación de los efectos sobre la salud. La Alianza se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 25 de junio de 2024 (C-626/22), que exige incorporar las repercusiones ambientales y sanitarias al procedimiento de concesión y revisión del permiso.

El segundo argumento es el crecimiento urbano: el recurso sitúa núcleos residenciales a distancias reducidas: Valdecarros a 1,7 kilómetros, el Ensanche de Vallecas a 2,1, Getafe a 3,4, Los Berrocales a 3,9 y Rivas-Vaciamadrid a 4,5 kilómetros. No refleja los nuevos desarrollos del sureste.

El tercer bloque cuestiona que no se hayan considerado sustancias con emisiones nocivas reconocidas. El cuarto apunta al estado de la instalación, que la Alianza describe como «muy vieja, mal mantenida y con mediciones manipuladas», y su denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente en 2021.

Enumera el foso de residuos sin ventilación, la basura almacenada hasta 30 días frente a las 72 horas legales, las fugas de gases por grietas de los hornos y las caídas por debajo de los 850 grados exigidos.

Qué piden al tribunal

Pide la revocación y, mientras se resuelve, medidas provisionales: una web pública con las emisiones en tiempo real, estaciones en el Ensanche de Vallecas y Rivas que midan COVT, metales pesados, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, dioxinas y furanos, y un programa de vigilancia de suelos.

El contrato que prolonga la planta hasta 2040

Añade el contrato de tratamiento de residuos que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid autorizó el 19 de febrero, con 100 millones de inversión y 15 años. A su juicio, el pliego que renueva los hornos reconoce de forma explícita que el Ayuntamiento conocía el estado calamitoso de la instalación, y utiliza la inversión para prolongar su vida hasta 2040.

El retraso ha alargado un año más la vida de la instalación, que seguirá funcionando hasta que arranquen los tres hornos nuevos. «Es un primer paso, pero no nos detenemos: seguimos en la calle y en los tribunales…», ha señalado CCOO de Madrid.

La admisión llega después del rechazo que IU-Más Madrid-Verdes Equo planteó en el Pleno de julio a la ampliación del vertedero; la Alianza ya impugnó en octubre de 2025 la revisión ambiental de la planta.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso de CCOO, en nombre de la Alianza Incineradora de Valdemingómez No, contra la autorización ambiental integrada que la Comunidad de Madrid concedió a la planta de Las Lomas, en Valdemingómez.