OPINIÓN

Consideraciones sobre el éxito de la huelga general y las manifestaciones del 11-N

Artículo de opinión del periodista Abel de Lamo sobre el desarrollo de la Huelga General.

El 11-N fue todo un éxito, una gran jornada democrática, utilizando el derecho constitucional de la huelga y las manifestaciones. Miles de personas, muchos jóvenes, salieron a la calle por toda España para reclamar viviendas y salarios dignos. Hubo proclamas contra la patronal y los partidos políticos PP y VOX y mención especial y cánticos a Maricarmen referencia de la lucha por unos alquileres justos y el fin de los “fondos buitre”.

La huelga y las manifestaciones, muy numerosas, también contaron con la presencia y reivindicaciones de sectores en lucha como vivienda, enseñanza, sanidad y pensiones, entre otros. EL éxito global del 11-N no lo esperaban ni la patronal, ni la derecha, ni el propio PSOE/Gobierno.

Vivienda, salarios dignos, enseñanza y sanidad públicas y otros derechos sociales fueron las referencias de la Huelga General con manifestaciones muy numerosas que se desarrollaron por toda España, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Canarias, etc. En Madrid, bajo una lluvia persistente, se manifestaron 600.000 personas, según el Sindicato de Inquilinas, más de 400.000 según los sindicatos tradicionales CCOO y UGT y 120.000 para la Delegación de Gobierno. Cuando llegaba la cabeza de la manifestación a la Plaza de España, todavía estaban saliendo manifestantes de Atocha. En Rivas Vaciamadrid, donde vivo, se manifestaron unas 3.000 personas. Fue una huelga desigual, según zonas y ciudades, pero muy importante, con manifestaciones masivas.

Sin duda alguna estamos ante una pulsión social que esta por la labor de no resignarse. Los sindicatos aseguran que las movilizaciones seguirán si no hay respuestas y soluciones. La vivienda sigue siendo un relato fundamental. Salió de la acampada de Sol y se extiende, es la gente haciendo política.

Significar tres datos esenciales del 11-N. En primer lugar, la criminalización fallida de la huelga por parte de PP/Ayuso, VOX y patronal, señalando que fue un fracaso total y que los sindicatos solo sirven para recibir ayudas oficiales, sin otro eco que el de la mediática amiga (El Mundo, ABC, La Razón…).

LA VIOLENCIA POLICIAL

Destacar en segundo lugar la brutalidad de la policía, (una vez más), contra los piquetes pacíficos y manifestaciones, con pelotas de goma y gas pimienta incluida, cortesía de Marlaska, ministro de la policía y quinto en la lista del PSOE por Madrid para las elecciones generales. ¡Qué indecencia, qué brutalidad atacar con gas pimienta a varias mujeres y jóvenes que se manifestaban pacíficamente y a un sin techo que descansaba en la acera al paso de la manifestación por Gran Vía! Lo de Barcelona con manifestantes rompiendo escaparates y quemando contenedores y coches es otra cosa. Son pequeños grupos de jóvenes radicalizados y violentos, que buscan destruir, quemar, generar violencia, pura ultraderecha violenta que se tapa la cara con “pasamontañas”. Se detuvieron a unos 50 manifestantes, en especial en Madrid y Barcelona.

Esto de la violencia policial, (la Ley Mordaza sigue ahí desde 2015), habría que darlo una vuelta. ¿Qué busca el PSPOE con la permisividad de la violencia policial? ¿Votos “liberales” de la derecha? ¿Domesticar las manifestaciones y la Huelga General? Sánchez preguntado en el programa televisivo “El perro andaluz” por la responsabilidad de Marlaska, ministro de Interior, dijo que “Marlaska, junto al recordado Rubalcaba, han sido los dos mejores ministros de Interior de la democracia en España”. La violencia policial sin motivo alguno ataca al propio derecho constitucional de la huelga. Los sindicatos mayoritarios señalaron que denunciaran jurídicamente estas actuaciones de la policía en Madrid. Estos comportamientos, totalmente rechazables, no encajan en el marco del “voto útil” que ahora piden el PSOE y mediática cercana.

SINDICATO DE INQUILINAS

Y en tercer lugar, está surgiendo una nueva base social, gente joven defendiendo en la calle sus intereses, como precios justos para los alquileres y la vivienda. Los sindicatos tradicionales (CCOO y UGT), perezosos en el inicio de las reivindicaciones de la vivienda, acertaron sumándose y convocando la Huelga General, que la derecha señalaba como mera huelga política. Y ahora, con la propia huelga superada por las movilizaciones de la calle, la lucha continua. Y aquí se sitúa el nuevo Sindicato de Inquilinas, especialmente de Madrid, catalizador del efecto Maricarmen y satisfecho, como primer paso, con la huelga general, las manifestaciones y el proceso generado por la propia huelga. “Tenemos presencia en 1.340 barrios, 50 a 100 personas en cada barrio, movilizando y haciendo sindicalismo de base”, señalan desde el Sindicato. “Y queremos nuevos retos. Hay que conquistar derechos desde abajo, partiendo de asambleas y manifestaciones en los barrios. Queremos acabar con el negocio de la vivienda y sabemos cómo hacerlo”. Esta Sindicato, con militantes de base, ya parece una referencia para la gente joven y para el futuro inmediato.

PP y PSOE ESCORADOS A LA DERECHA

En lo concreto el PSOE debería ser más social y de izquierdas, la policía no puede ser su “guardián”, (¡fuera Ley Mordaza!), y el PP debería mejorar su ideario y su postura agresiva y de ultraderecha. (Feijóo siempre parece un punto ansioso y desbordado, si no llega a presidente en estas elecciones tendrá que volver a Galicia). Ambos, en especial el PP, están “atados” a la influencia de VOX que recoge votos, y se van desplazando paulativamente a la derecha, lejos de las necesidades sociales de los trabajadores, que están volviendo a las movilizaciones para defender sus derechos. Parece obvio que para los nuevos jóvenes que se organizan el PP queda imposible y el PSOE tampoco es de fiar.

Se han reivindicado bajo la lluvia alquileres sin “fondos buitre”, también viviendas y salarios dignos. El próximo gobierno deberá asumir estas reivindicaciones tan necesarias.

Media España ha salido a la calle bajo la lluvia, especialmente jóvenes. Así se consiguen los derechos. Como alguien señaló, en el 11-N la huelga y las manifestaciones llenaron las calles de dignidad.