OPINIÓN

Tendremos una desgracia por ser presos de la incompetencia

Artículo de opinión de Francisco Gallardo, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Llevamos décadas denunciando la falta de estrategia, de sentido y de alineación del gobierno comunista y sus socios socialistas en materia de seguridad, prevención de riesgos y todo cuanto pivota respecto a la delincuencia, las emergencias y/o catástrofes en Rivas Vaciamadrid. Años reclamando más agentes de Policía Local, más Guardia Civil, más dotaciones, más herramientas, más “cariño” y atención a los voluntarios de Protección Civil y una mayor profesionalidad, responsabilidad y celo en los planes de seguridad, de emergencia en nuestra ciudad y en el estudio de planes de contingencia y respaldo.

En el pasado pleno del mes de septiembre, cuando tuvimos que articular un mecanismo extraordinario, pidiendo la comparecencia del concejal de Seguridad y Movilidad por las preocupantes tasas en ascenso de la criminalidad de Rivas, justo en esos instantes se estaba produciendo el incendio provocado en la sede de nuestra unidad de Protección Civil. Con el ruido de fondo de las sirenas de los equipos de emergencias desplazándose al lugar del incendio, el señor “Concejal de Inseguridad”, desde el salón de plenos del Ayuntamiento, tenía el cuajo de responder que desde el 2019 no se habían hecho simulacros de evacuación y emergencias en nuestra ciudad puesto que como se tuvo que activar, por las lluvias, en los pasados meses dicho plan… “pues quedaba hecho el plan por emergencia real”.

Esta afirmación, no sólo agrava y muestra, perfectamente, en manos de quién está nuestra seguridad sino que, además, transmite la sensación de irresponsabilidad e inconsciencia de quien tendría que velar por la integridad de las personas en nuestra ciudad y no por su integridad política como único puesto de trabajo al que aspirar.

El incendio, además, mostró una segunda foto, aún más kafkiana. Esa misma mañana, casi de forma simultánea, una dotación sanitaria tuvo que acudir al CEIP Dulce Chacón donde una alumna requería de la asistencia de médicos. El fotograma era propio de una película de “Torrente” donde la ambulancia desplazada al lugar no podía acceder a las puertas del centro de educación puesto que las barreras de madera de las mal llamadas ZBE se lo impedían.

Nuestros reclamos son claros y siempre velamos por el bien común. Venimos reiterando hasta la saciedad que las zonas de bajas emisiones no son otra cosa que zonas de accesos restringidos y que no compartimos el criterio conforme al que han sido concebidas. Además, algo mucho más importante, han de ser replanteadas dado que muchas de ellas impactan negativamente en las rutas de acceso y evacuación a los centros escolares convirtiéndolos en ratoneras. Si no se corrigen, un día ocurrirá una desgracia, como alertan y denuncian padres y profesores de los colegios.

El terrible caos, hoy día, en la gestión y dirección de la concejalía de seguridad y los balances de criminalidad tan negativos de Rivas Vaciamadrid, hacen que nuestros políticos de izquierda, reyes -eso sí- del video y la propaganda, salgan a la carrera a intentar paliar su falta de gestión y prevención de la criminalidad anunciando medidas estrellas absurdas e incumplibles. Como respuesta al incremento del 95,6% en lo robos en domicilio o el alarmante aumento del 37,5% en delitos de libertad sexual, la alcaldesa comunista de Rivas se puso la careta de Donald Trump y protagonizó un video, junto al recién imputado Delegado del Gobierno de Madrid, en el que planteaban emitir órdenes de alejamiento de nuestra ciudad para los delincuentes reincidentes. Sí, sí, lo que escuchan. La extrema izquierda de Rivas defensora de las fronteras “free”, defensores editando manuales sobre la okupación, defensores de la reinserción y defensores de las, ya tristemente famosas, pulseras antimaltrato de “AliExpress”, plantearon editar órdenes de alejamiento de una ciudad.

En la reflexión posterior al video nos cabe preguntar a la Alcaldesa que si los ladrones son vecinos de Rivas Vaciamadrid, ¿va a emitir un bando que los deporte a algún municipio cercano? Nos cuestionamos también si a esos delincuentes les van a obligar a llevar las pulseras de localización de “AliExpress” que no localizan. ¿No sería más sencillo instar al gobierno y sus socios socialistas a modificar las leyes y las sanciones penales por reincidencia?, ah, perdón, eso significa trabajar y tomarse la materia penal, judicial y de seguridad en serio. Es verdad.

Como dijimos en el pleno municipal, llevamos muchos años en los que todo lo concerniente a seguridad en Rivas Vaciamadrid está “cerrado y sin actividad” y sólo gracias a los grandísimos profesionales que tenemos en el puesto de la Guardia Civil, en la unidad de Policía Local de Rivas Vaciamadrid y en la unidad de Protección Civil es que, pese a todo, nuestra ciudad sea referencia en la entrega y vocación de todos ellos.

Los datos que hace una semana evidenciaba el periódico “El Mundo” eran los aportados por el propio Ministerio del Interior, bajo la batuta del socialista Marlaska, y que nos trasladaban un aumento de la criminalidad en un 12,5% en nuestra ciudad. Porcentajes que nos hacen revivir una circular de uno de los sindicatos de la Policía Local cuando ya en el año 2020, efectivamente hace cinco años, expresaban que seguía sin cubrirse el número de 137 plazas de agentes de Policía que figuraban en la relación de puestos de trabajo. Escrito que cerraban diciendo: “la situación es insostenible y cada día peor, una gestión lamentable que empuja a los compañeros a huir de Rivas Vaciamadrid”.

El responsable de todo ello sigue mirando hacia otro lado, mirando al lado contrario al de un establecimiento al que le roban ocho veces en menos de doce meses o al lado contrario al de empresarios que se están planteando echar el cierre a su actividad.

El ojo de este señor Concejal de Inseguridad está centrado en seguir recaudando a base de multas. Ahí sí es eficiente, ahí sí hace su trabajo y nos castiga a todos nosotros con multa tras multa. Con recaudaciones anuales de más de un millón y medio de euros en concepto de multas por infracciones de tráfico. Persiguiendo a los empresarios o autónomos que quieren dinamizar sus actividades con música en zonas de cero impacto vecinal, pero a los que castigan acribillándolos a multas y ejerciendo una presión continua sobre ellos.

Terminaba mi intervención, cortado por la voz de la señora Alcaldesa que no quería seguir escuchando verdades, conforme a la letra de una canción del grupo musical Siloé que dice: “las cosas que jamás hacemos bien son las que nos definen. Nos sale más caro pedir perdón que ir al puto cine…”. Señor concejal…ya no esperamos que pida perdón. Con una concejalía totalmente descontrolada, esperamos que lo que pida sea su dimisión.