«Te ayudamos con tu corto»: última sesión gratuita de edición y montaje en Rivas

Un grupo de doce personas posa en el escenario, algunas de pie y otras arrodilladas, sosteniendo un gran certificado. Detrás de ellos, una pantalla muestra 23 Festival de Cine Rivas con texto adicional. El escenario parece ser un acto de entrega de premios de edición de vídeo o montaje.

El salón de actos del Centro cultural Federico García Lorca acoge esta actividad durante la mañana del sábado 13 de diciembre.

El programa formativo Te ayudamos con tu corto cierra su edición 2025 con una jornada especial de montaje, que se celebrará el sábado 13 de diciembre de 11.00 a 14.00 en el salón de actos del Centro cultural Federico García Lorca. La sesión, impartida por Sojosni Producciones, es gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del portal oficial del municipio.

El programa —promovido por la Concejalía de Cultura de Rivas Vaciamadrid junto con tres entidades audiovisuales locales— arrancó en enero de 2025 con la intención de acompañar a aspirantes a cineastas desde el guion hasta la postproducción. En esta edición, la iniciativa incluyó tres talleres independientes dedicados a fases diferentes de producción: guion y preproducción, dirección y rodaje, y —en esta última sesión— montaje y edición.

Sobre la próxima sesión, Sojosni Producciones detalla que los participantes deben llevar ordenador portátil, ya que “realizaremos prácticas de montaje y edición personalizadas para que puedas tener tu corto listo antes de que acabe el plazo de presentación del Festival de Cine”. Añaden que se trabajará con programas gratuitos, lo que busca facilitar “los aspectos fundamentales a la hora de editar un cortometraje”.

Quienes completen el taller pueden aprovecharlo para presentar sus trabajos al Festival de Cine de Rivas 2026. El certamen celebrará su 25.ª edición del 11 al 21 de marzo, e incluye tanto un concurso local de cortometrajes como el certamen exprés Rivas, plató de cine, que invita a rodar piezas directamente en escenarios de la ciudad.

Las inscripciones para ambas convocatorias —local y exprés— estarán abiertas hasta el 15 de febrero de 2026, según la convocatoria publicada en la web municipal.

