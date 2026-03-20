«Tapas Galácticas»: arranca el plazo de inscripciones de establecimientos de Rivas-Vaciamadrid

La ruta gastronómica se celebrará en abril durante dos fines de semana y fija un precio único de 4 euros por tapa y bebida.

Los bares y restaurantes de Rivas-Vaciamadrid ya pueden apuntarse a la nueva edición de Tapas Galácticas, la ruta gastronómica local que este año se celebrará durante dos fines de semana consecutivos: del 17 al 19 de abril y del 24 al 26 de abril de 2026. La iniciativa está impulsada por la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y comarca (ASEARCO) junto al Ayuntamiento dentro del Pacto Local por el Desarrollo Económico y el Empleo.

El evento propone a los establecimientos hosteleros del municipio crear una tapa inspirada en un tema común. En esta edición, el hilo conductor será la astronomía, lo que invita a diseñar propuestas culinarias que recuerden a planetas, estrellas o fenómenos del espacio.

Inspiración en planetas, galaxias o ciencia ficción

La organización plantea un enfoque creativo para los participantes. Las tapas podrán inspirarse en galaxias, cometas, constelaciones o eclipses, pero también en referencias de la cultura popular relacionadas con el espacio, como la ciencia ficción, la mitología o el zodiaco.

El objetivo es que cada local desarrolle un bocado original que combine gastronomía y temática espacial, tanto en el sabor como en el nombre o la presentación de la tapa. La propuesta busca incentivar la creatividad de los hosteleros y atraer a vecinos y visitantes durante dos fines de semana dedicados a recorrer bares y restaurantes del municipio.

Precio cerrado: tapa y bebida por 4 euros

Una de las novedades de esta edición de Tapas Galácticas en Rivas-Vaciamadrid es el precio único de 4 euros, que incluirá la tapa y una bebida en todos los establecimientos participantes.

La organización también mantiene el sistema de votación popular. Serán los propios clientes quienes elijan las tres mejores tapas de la ruta, valorando las propuestas tras su consumición.

Para participar en la votación, los clientes recibirán un código QR junto al tique de compra, aunque también habrá ruteros en formato papel. Al registrar su valoración, los participantes entrarán en sorteos con premios relacionados con nuevas consumiciones en los locales adheridos a la campaña.

Inscripción abierta para bares y restaurantes

Los establecimientos hosteleros interesados en formar parte de Tapas Galácticas pueden inscribirse mediante un formulario habilitado por la organización. La ruta pretende reforzar la actividad del sector y fomentar el consumo en los negocios locales durante la primavera.

La iniciativa forma parte de las acciones de dinamización económica promovidas en el municipio y se ha consolidado en los últimos años como una de las citas gastronómicas más populares de Rivas-Vaciamadrid, animando a los vecinos a descubrir nuevas propuestas culinarias mientras recorren distintos locales de la ciudad.