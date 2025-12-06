Talleres municipales impulsan el autoconsumo solar en Rivas

La Oficina de Transformación Comunitaria organiza tres sesiones formativas el 10 de diciembre.

La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid celebrará el próximo 10 de diciembre un ciclo de tres talleres gratuitos dirigidos a personas interesadas en mejorar su consumo energético y profundizar en el uso de la energía solar. Las actividades se desarrollarán en la sala Pedro Zerolo y están abiertas a cualquier vecino o vecina previa inscripción.

La jornada comenzará con el taller “Consumo ecológico”, que se impartirá en dos turnos —de 10:00 a 11:00 y de 17:00 a 18:00— y que ofrece pautas para reducir el impacto ambiental en el día a día. Desde la OTC explican que el objetivo es “proporcionar herramientas sencillas para que cada hogar pueda disminuir su huella energética sin grandes inversiones”.

Posteriormente tendrá lugar “Saca el máximo partido a tus paneles”, dirigido a propietarios que ya disponen de instalaciones solares. En este espacio, programado de 11:00 a 12:00 y de 18:00 a 19:00, se abordarán aspectos como la optimización del autoconsumo o la compensación de excedentes. “Muchos vecinos nos trasladan dudas sobre la gestión de sus paneles y queremos resolverlas de forma clara y práctica”, señalan los organizadores.

El ciclo se cerrará con “Autoconsumo compartido avanzado”, un taller orientado a quienes participan o desean participar en comunidades energéticas locales. Se ofrecerán dos turnos —de 12:00 a 13:00 y de 19:00 a 20:00— y se abordarán modelos de compensación y buenas prácticas para la gestión colectiva. Para la OTC, este formato contribuye a “impulsar la cooperación vecinal y democratizar el acceso a la energía renovable”.

Las inscripciones pueden realizarse por correo electrónico y es posible asistir a uno, dos o los tres talleres. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la formación ciudadana en materia de transición energética y por la expansión de modelos de autoconsumo que contribuyan a una ciudad más sostenible.

Paneles solares en el edificio de Policía Local de Rivas. PUBLIO DE LA VEGA