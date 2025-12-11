OPINIÓN

Sobre la condena al Fiscal General del Estado

Artículo de opinión del periodista Abel de Lamo.

La condena a García Ortiz, Fiscal General del Estado, era evidente para algunos juristas y políticos. También lo veía así Enric Juliana, avezado periodista de La Vanguardia. En un fallo verbal y sin argumentación escrita se ha condenado al Fiscal General a 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros a Gómez Amador, novio de la Presidenta madrileña Ayuso, y pagar las tasas judiciales. No necesitaron una sentencia redactada y argumentada. Ahora adaptaran la sentencia al fallo. El mundo al revés. A veces se ha utilizado este método, pero no parece apropiado para un juicio de este calado.

El Tribunal Supremo, que ha condenado a Gómez Ortiz por la filtración del fraude fiscal de la pareja de Ayuso, esta compuesto por cinco jueces conservadores que apoyaron la condena y dos progresistas que discreparon.

Datos de los magistrados

Martínez Arrieta, presidente del Tribunal Supremo de lo Penal, del bloque conservador y desde 2025 sustituto de Manuel Marchena. 65 años. Manuel Marchena, símbolo del bloque conservador. Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo entre 2014 y 2024. Obsesionado con los independentistas catalanes, destaca su dureza en el procedimiento del Process. 66 años. Carmen Lamela, participó en el proceso independentista catalán. Acusada de prevaricación y falsedad documental por el caso Sandro Rosell, expresidente del Barcelona C.F., que fue absuelto tras pasar 2 años en la cárcel. 65 años. Juan Ramón Berdugo, del bloque duro ala conservadora judicial. Pretendió encarcelar a Puigdemont por terrorismo. 71 años. Antonio del Moral, vinculado al Opus Dei. Ultraconservador. 66 años. Susana Polo, progresista, especialista en violencia de género. Criticó la condena a Alberto Rodriguez, entonces parlamentario y dirigente de Unidas Podemos. 66 años. Ana Ferrer, en 2014 fue la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal. Pertenece a la Asociación Progresista de Juezas y Jueces para la Democracia. 66 años.

Confrontación constante y golpismp judicial

Ayuso y su asesor A.M. Rodríguez, que tras conocer el fallo, escribió a Amador. “Felicidades. Les has destrozado”, han conseguido su objetivo responsabilizando a Sánchez de todo, también Feijoo sigue con sus descalificaciones y pidiendo insistentemente elecciones generales. Es tal sus ansias por gobernar que si no llega pronto al poder podría darle algo, me comenta una amiga. Mientras, Sánchez sigue defendiendo la inocencia del Fiscal General, que presentó días pasados por escrito su renuncia. Ahora se abre el posible camino hacia el Constitucional (incidente de nulidad) y parece que no habrá indultó. Sánchez también ha propuesto, coincidiendo con el 25 N, Día de la Lucha contra la Violencia Machista, como nueva Fiscal General a Teresa Peramato, vinculada a la lucha contra la violencia de género, contrapunto a Marchena y la simbología de publicar el fallo contra García Ortiz el 20N, aniversario de la muerte de Franco.

PP y VOX mienten, insultan y quieren el poder a toda costa, siendo significativas las manifestaciones ruidosas en las cercanías de la sede del PSOE en Madrid, los insultos permanentes al Presidente Sánchez y la agresión a la gente de izquierdas. Así es el Madrid de los ultras de Ayuso. El acoso a Sánchez continua, días pasados Ábalos y Koldo ingresaros en prisión preventiva y Feijóo convocaba una concentración celebrada el pasado domingo en los aledaños de Ferraz y contra Sánchez. “Es la manzana podrida”, señaló Feijóo. Estamos en la confrontación constante y ante la perversión de la verdad. Los ultraconservadores (Ayuso, Abascal, Feijóo, Tellado…) suplantan las verdades con mentiras groseras.

Antes fueron por Podemos e independentistas catalanes y ahora toca al PSOE y cercanos. Estamos ante un golpismo judicial blando (ya sucedió en Portugal y Brasil), como ya señalan algunos jueces progresistas. Hace tiempo que en España política y justicia, también mediática, (oh, el lawfare), caminan de la mano.

El PP y VOX con la judicatura y mediática que tienen detrás pueden hacer prácticamente lo que deseen y, tras la condena al Fiscal Genetal, van a por todas. A Sánchez solo le quedan el poder legislativo y TVE. Convocar elecciones hoy seria un ejercicio de máximo riesgo. Si se convocasen PP y VOX podrían alcanzar la mayoría necesaria para gobernar y, aunque se vistiesen de demócratas, podrían intervenir las competencias del P. Vasco y Cataluña, incluso ilegalizar a algunas fuerzas políticas, además de hacer todo tipo de recortes sociales (vivienda, aún más, sanidad, educación, pensiones…) y políticos (migraciones, mujer, medio ambiente…). Después del Fiscal General, si es necesario para gobernar, por qué no meter a Sánchez en la cárcel. Todo forma parte de una estrategia global para derrotar al Gobierno.

Respuesta progresista

¿Cómo hacer una política progresista? ¿Qué izquierda puede enfrentarse a una derecha y extrema derecha tan ultras? Seguramente hay que dar la batalla en el marco de la mediática, las grandes empresas, la judicatura, la policía, las fuerzas armadas, los jóvenes, etc. Sánchez debería actuar inmediatamente con una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la actual mayoría progresista del Congreso podrían aprobar en unos días. La valoración ciudadana de la justicia está bajo mínimos. Es el servicio publico peor valorado, con más del 70% de desaprobación, según datos recientes del CIS. El PP defiende que para despolitizar la justicia habría que dejar los nombramientos en manos de los propios jueces y fiscales. Una postura interesada del PP, que sabe que más del 75%% de los jueces y fiscales afiliados a las asociaciones judiciales son conservadores y bastantes hijos y nietos de ultraconservadores y franquistas.

Seguramente toca desarrollar más leyes y situar democráticamente a organismos y asociaciones con mayorías conservadoras y franquistas. Los progresistas también necesitan unidad y mucha calle en los próximos años, potenciando en paralelo un marco estable con instituciones, sindicatos y acuerdos políticos y sociales concretos entre Gobierno y fuerzas progresistas . También se necesita participar en las redes sociales, en especial en Tik-Tok, donde están los jóvenes (también VOX), que deben saber que las desigualdades no tienen que ver con la edad, sino con la clase social, género y territorio. La democracia, la calidad de vida que merecemos no se resuelve con políticas neoliberales, ni se improvisa. Hay que conseguirla entre todos con los votos y en la calle.