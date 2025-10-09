Silvia Intxaurrondo presentó su novela «Solas en el silencio» en Rivas

Crónica del acto del Ateneo Republicano de Rivas en el que la periodista de TVE llenó el salón de actos de la Casa de Asociaciones

Ayer tuvo lugar uno de los actos más multitudinarios del Ateneo Republicano de Rivas que se recuerda. Tuvo lugar la presentación de la novela de la periodista Silvia Intxaurrondo, que abarrotó el salón de actos de la Casa de Asociaciones de Rivas con vecinos y vecinas que acudieron a escucharla. Muchas, también, a comprar su novela o a que se la firmase la autora.

El Ateneo Republicano reivindica el periodismo y presenta la novela de Silvia Intxaurrondo

La periodista Sara Montero, en representación del Ateneo Republicano de Rivas como colectivo organizador del evento, ha abierto el acto reivindicando el periodismo. «Con los periodistas en la mesa, vamos a hablar de literatura», ha bromeado. Desde el Ateneo Republicano, ha advertido que sí se quiere reivindicar el «derecho a la información veraz» que Intxaurrondo defiende día a día. En palabras de Montero, lo defiende «sabiendo que esto le va a suponer una campaña de descrédito».

«Sin periodismo no hay democracia», ha recordado. «Hay que defender el derecho a la información y a una televisión pública de calidad». Este derecho, ha finalizado Montero, «es un derecho de la ciudadanía, no del periódico, ni del periodismo».

En un salón de actos repleto, Víctor Reloba (director de Zarabanda) ha presentado a la escritora y periodista Silvia Intxaurrondo, recordando su trayectoria profesional y los numerosos reconocimientos que ha recibido. A continuación, inició una serie de preguntas a la autora sobre «Solas en el silencio«, que es el debut literario de Intxaurrondo.

Silvia Intxaurrondo presenta su primera novela

Aunque la novela que presenta surge de su imaginación, Silvia Intxaurrondo explicó que la novela es una respuesta a la reflexión que hizo sobre la necesidad de poner nombre a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. «Ponerles una historia, que no sean sólo un número», afirmó recordando con cierta rabia en la voz las muchas veces que ha tenido que oír o decir en televisión: «la víctima número…». Su objetivo con esta novela es «que esas mujeres fueran escuchadas», reivindica Intxaurrondo, a quién en este acto (como en otros) se le acercaron después mujeres del público para contarle que se sienten reconocidas en algunas de las protagonistas de «Solas en el silencio».

Reloba explicó que la novela sumerge al lector en los secretos y misterios de un pueblo, con un relato fragmentario que va completando el mosaico de historias y personajes hasta desvelar el conjunto de secretos, que atormentan a los habitantes del pueblo con la culpa. «Al final ganan los buenos», defiende la autora, avisando de que no se trata de un spoiler. «Pero no sabréis al comienzo quiénes son los buenos», aclara. «Dejaros llevar», recomienda Intxaurrondo, consciente de lo adictivo que es el ritmo ágil que ha conseguido en su narración. Silvia Intxaurrondo reconoció que la vocación por escribir le vino antes que por el periodismo: «La televisión y la radio vinieron después», afirmó.

Silvia Intxaurrondo reivindica el oficio y la independencia en el periodismo

Reloba le ha preguntado a Intxaurrondo por «el momento más letal que sufren los periodistas», debido al asesinato de profesionales de la información (especialmente, los gazatíes) a manos de Israel, en números que superan por mucho a conflictos previos como Vietnam o Irak. «Israel no quiere testigos», respondió Intxaurrondo. «Cada vez que se mata a un periodista, se mata a un testigo», ha continuado. «Quien denuncia un genocidio es muy incómodo, pero vamos a seguir contándolo, porque es lo que está pasando», ha defendido la periodista, solidarizándose con sus compañeros.

Sobre los ataques que ella misma está recibiendo por defender la verdad, Intxaurrondo ha señalado que, aunque está «recibiendo muchos ataques», también es importante tener el cuenta «el apoyo de toda la gente que estamos recibiendo». Hizo una defensa de la televisión pública, incluyendo a sus ex-compañeros de Telemadrid: «cuando un periodista trabaja en libertad, siempre brilla». «Ojalá a mis compañeros se les deje brillar», añadió en referencia a ellos.

También ha reivindicado que «en este país, hay muy buenos periodistas» (mencionó a Iñaki Gabilondo como uno de sus maestros). A excepción de personajes que «todos podemos identificar rápidamente», indicó sin dar nombres. Aunque Eduardo Inda (OK Diario) sí fue criticado con nombre y apellidos por una de las personas del público que intervino.

Tras el resto de las preguntas de los asistentes, la presentación finalizó con un cálido aplauso por parte del público ripense. «Me encanta esta localidad», había declarado ya la televisiva periodista, al inicio de la charla.

La Junta del Ateneo Republicano de Rivas posa junto a la periodista Silvia Intxaurrondo.