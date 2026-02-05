OPINIÓN

Servicio de Gestión y Resolución de Conflictos Vecinales: apoyo municipal para la convivencia ciudadana en Rivas

Artículo de Elena Muñoz (PSOE), concejala de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Rivas.

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios del Ayuntamiento de Rivas hemos retomado el Servicio de Gestión y Resolución de Conflictos Vecinales (Servicio GRC), una herramienta municipal pensada para mejorar la convivencia y fortalecer las relaciones entre vecinas y vecinos del municipio, que tuvo sus antecedentes en décadas pasadas y que ahora vuelve con renovadas energías e ilusión.

La convivencia diaria en barrios y comunidades implica compartir espacios, normas y rutinas diversas e incluso toma de decisiones que afectan a particulares y colectivos. En este contexto, es normal que surjan desacuerdos, malentendidos o conflictos que, si no se abordan adecuadamente, pueden generar tensiones, malestar o deterioro de las relaciones vecinales. Con el objetivo de prevenir estas situaciones y ofrecer una alternativa constructiva para su gestión, el Servicio Gestión y Resolución de Conflictos, es un recurso cercano y accesible para la ciudadanía, un servicio voluntario, gratuito y confidencial, que tiene como finalidad ayudar a las personas a gestionar los conflictos de forma dialogada, pacífica y participativa. A través de este servicio, se promueve que las propias personas implicadas sean protagonistas en la búsqueda de soluciones, favoreciendo acuerdos que tengan en cuenta las necesidades e intereses de todas las partes.

Consideramos que la participación de la propia ciudadanía es uno de los mejores activos de este servicio. Lejos de imponer soluciones externas o extremas, el servicio acompaña a las personas en el proceso de análisis del conflicto, fomentando la escucha, el respeto mutuo y la corresponsabilidad. De esta manera, no solo se trabaja para resolver una situación concreta, sino que también se fortalecen las habilidades comunicativas y de convivencia, contribuyendo a prevenir futuros conflictos.

El Servicio GRC atiende una amplia variedad de conflictos vinculados a la vida cotidiana en el municipio. Entre ellos se encuentran los conflictos de convivencia en comunidades de vecinos y vecinas, como los derivados de ruidos, el uso de zonas comunes, control de las mascotas, la realización de obras o reformas, o el incumplimiento de normas comunitarias vecinales. Este tipo de situaciones, frecuentes en entornos residenciales, pueden abordarse de manera más eficaz cuando existe un espacio neutral que facilite el diálogo entre las partes.

Asimismo, el servicio interviene en conflictos relacionados con el uso del espacio público, un ámbito especialmente sensible en una ciudad dinámica y diversa como Rivas. Horarios de ocio, actividades en la vía pública, problemas de estacionamiento, convivencia intergeneracional o el uso compartido de plazas, parques y zonas comunes son algunos de los temas que pueden generar fricciones. El Servicio GRC ofrece un marco adecuado para abordar estas cuestiones desde el respeto y la comprensión de las diferentes realidades y necesidades.

Otro de los ámbitos de actuación del Servicio GRC son las relaciones vecinales, que incluyen conflictos más personales o relacionales, como malos entendidos, faltas de respeto, problemas relacionados con árboles o lindes, o situaciones de comunicación deteriorada entre vecinos y vecinas. En muchos casos, estos conflictos tienen su origen en la ausencia de diálogo o en interpretaciones erróneas que, con el acompañamiento adecuado, pueden resolverse de forma satisfactoria.

El equipo del Servicio de Gestión y Resolución de Conflictos Vecinales está integrado por personas formadas en mediación y gestión de conflictos, que actúan, como ya se ha señalado, desde la imparcialidad, la neutralidad y el respeto absoluto a la confidencialidad. Su labor consiste en facilitar el proceso, crear un clima de confianza y ofrecer herramientas que ayuden a las personas a expresar sus puntos de vista y a encontrar soluciones consensuadas.

Rivas es una ciudad de valores, por eso consideramos que la mediación y la gestión pacífica de los conflictos son claves para la cohesión social, la participación y la solidaridad. El Servicio GRC se enmarca dentro de una apuesta municipal por fomentar la cultura del diálogo, la corresponsabilidad y el cuidado de la convivencia como valores fundamentales de la vida en común.

Animamos a todas las vecinas y vecinos de Rivas a conocer y utilizar este servicio cuando se enfrenten a situaciones de conflicto en su entorno cercano, y cuya atención presencial se encuentra en la Casa de Asociaciones de Barrio Oeste. Recurrir al Servicio GRC no solo puede ayudar a resolver un problema concreto, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida en los barrios y a reforzar los lazos comunitarios que hacen de Rivas una ciudad abierta, diversa y comprometida con el bienestar y la participación de su ciudadanía.