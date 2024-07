Seguridad en Rivas y el abismo de sus datos

Balances de criminalidad tras balances, las cifras no mienten y reflejan que en comparación con otros municipios de la región, la subida de la criminalidad en Rivas está siendo superior a la de municipios como San Fernando, Getafe, Mejorada del Campo, Móstoles, Leganés, Torrejón de Ardoz o Alcalá de Henares, entre otros.

Los delitos registrados en Rivas-Vaciamadrid, en el acumulado del año 2023, subieron un 6,5% respecto del ejercicio anterior. Siendo los datos trimestrales del 2024 de ascenso del 6,2%, respecto del mismo período del año pasado. Generándonos gran preocupación el crecimiento del 133% en agresiones con penetración o el 40% los delitos contra la libertad sexual. En las estadísticas, llama también poderosamente la atención, los datos del 61,4% de incremento respecto del 2023 en robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones… Nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo?, ¿qué está pasando?, mientras el gobierno municipal vive con parsimonia y normalidad unas cifras ciertamente alarmantes.

Analizando los datos, podemos apreciar que no responden a casualidades sino al fruto de un plan en seguridad inexistente, nuestros políticos no están, ni de lejos, a la altura que merece Rivas. Si no aplicas el sentido común, ni respuestas profesionales a tus indicativos de “smart city”, si incluso por ideología “disparas” en sentido contrario, si no sigues invirtiendo en prevención y concienciación, si la tolerancia con el consumo cannábico roza lo cuestionable, si tus gestiones en dependencias policiales alcanzan el esperpento (como lo vivido en la pérdida de un arma), si castigas, lapidas de forma ejemplarizante a un agente por reclamar más medios en pandemia, si no hay un proyecto claro y tus incongruencias son santo y seña de este gobierno de la desidia, sólo puedes esperar una plantilla desmotivada, “fuga de cerebros”, carencia de apego de quienes se quedan (pese a ser una plantilla ejemplar y con grandísimos profesionales) y al final, un Rivas-Vaciamadrid líder negativamente en los balances de criminalidad.

Las ciudades inteligentes detectan las necesidades que tienen los ciudadanos y ofrecen soluciones que han de aplicar sus gestores…es decir, un despliegue de un entorno híbrido por excelencia donde interactúa el plano físico (por ejemplo el tráfico) y el plano digital (su gestión de cámaras y plataformas). Podemos tener un “Rivas inteligente”, podemos tener el mejor desarrollo digital y esa inversión que ha soportado el bolsillo de todos los ripenses pero sirve de poco o nada, si del otro lado, no se sabe interpretar los datos o, peor aún, no se quieren implementar las medidas de mejora. Este es el verdadero problema de Rivas en muchos aspectos y, por supuesto, en nuestra seguridad. ¿Cómo vertebrar las soluciones que me arroja mi plano digital, siga sirviendo el ejemplo del tráfico, si los políticos de izquierdas de esta ciudad nos han condenado a una “ratonera” de municipio (especialmente en las horas pico) por la implantación del carril sin bici y por la ejecución de las zonas de acceso restringido, mal llamadas zonas de bajas emisiones o ZBE?, ¿cómo puedo desarrollar una política de reducción o consumo cero en estupefacientes cuando, los políticos de la izquierda de este Ayuntamiento, ni adquieren -como ejemplo- “narcotest” en los dos últimos años o descuidan la figura de los agentes tutores en sus charlas de concienciación en los centros educativos de nuestra ciudad?. Algo falla, algo no tiene sentido… y el problema es que las soluciones políticas no pueden ser diametralmente opuestas a las que tus indicativos de “smart city” o ciudad inteligente, te marcan. Siendo así, tenemos un grave problema.

Seguiremos aportando ideas y soluciones. Contamos con los recursos, la preparación, el conocimiento y las capacidades y, lo más importante, las ganas de trabajar. Pretendemos hacer de Rivas-Vaciamadrid una ciudad de verdad, una ciudad como tantas otras que cambiaron y se convierten en ejemplo y referencia a nivel nacional. Pese a nuestra victoria electoral municipal la coalición de Izquierda Unida, Equo, Más Madrid y Partido Socialista no llevó a la oposición pero los vecinos cada vez ven más claro quien tiene las soluciones, las ideas y… las ganas.