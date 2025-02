Sara Díaz, la ripense que concursa en ‘Aventura en pelotas’: “Me ha cambiado la vida”

Esta joven nacida en Rivas es una de las protagonistas del ‘reality’ de Max

Sin agua, sin comida, sin teléfonos móviles… y sí, también sin ropa ni zapatos. Así han tenido que sobrevivir en la selva colombiana los 10 concursantes de la edición española del reality ‘Aventura en pelotas‘, que se empezó a emitir el pasado enero en Max. Este programa de supervivencia extrema cuenta con una representante nacida en Rivas: Sara Diaz de Sarralde, una mujer de 33 años que se atreve con todo.

“Para mí la experiencia fue muy gratificante: me ha cambiado la vida. La forma de vivir la vida a partir de esos días en Colombia, de ver el mundo de otra manera, de vivir el presente, de no preocuparme tanto por los bienes materiales… me ha enseñado a vivir con poco y ser feliz”, explica. Diaz de Sarralde (o saralibertad_climber , como la conocen miles de seguidores en Instagram) estudió magisterio de Educación física, es técnico de montaña y da clases de escalada, una formación que le hizo una buena candidata para un reality de supervivencia. Actualmente, reside fuera del municipio: “En un par de años quiero volver a Rivas. Se vive muy bien”.

Junto a sus compañeros y compañeras, se embarcó en el reto de intentar resistir durante 21 días en la peligrosa selva colombiana. En este caso, concursaron en parejas y solo con una herramienta para que la experiencia fuera lo más parecida posible a la supervivencia primitiva. Tuvieron que caminar descalzos por zonas pantanosas, enfrentarse sin ropa a los insectos, pescar para comer o construirse su propio refugio para poder dormir. También se arriesgaron a enfrentarse a algunos de los animales más peligrosos del mundo. “Desde el sillón de mi casa cuando yo veía el programa de ‘Aventura en pelotas’ no me hacía ni una pequeña idea de lo que me esperaba en la selva. Claramente es el reality más extremo del mundo”, asegura Díaz. Además, confirma que el programa se desarrolla tal y como aparece en pantalla: “No nos dan nada de comer ni de beber, absolutamente nada. Es todo superreal”.

Para enfrentarse a este ecosistema donde las temperaturas alcanzan los 39 grados con un 87% de humedad, esta profesora de escalada se preparó con antelación: “Practiqué haciendo fuego, refugios y vivac en la montaña. También andando y escalando descalza. Además, estudié sobre plantas, animales y tipos de trampas para cazar en Colombia”, detalla. Su espíritu aventurero y siempre positivo le hizo aceptar la oferta de embarcarse rumbo a este ‘reality’ internacional, que emitió hasta 10 temporadas de éxito en EE.UU antes de llegar a España.

La incombustible concursante ya tiene un próximo desafío en la mirilla: “Quiero prepararme para ir a ‘El Conquistador’ vasco. Me llama mucho la atención las pruebas y los retos que hay”. Quien quiera saber si logra o no completar los 21 días de experiencia salvaje en Colombia, lo descubrirá viendo los capítulos de Max.