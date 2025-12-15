Sanchez anuncia 400 millones para ayudas directas a la compra del coche eléctrico y 300 millones para despliegue de recargas

Además, refuerza el plan vigente para cubrir las solicitudes pendientes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles el lanzamiento del Plan Auto+, un nuevo programa de ayudas directas a la compra del coche eléctrico, que sustituirá al Moves y que estará dotado con 400 millones de euros en una primera convocatoria.

Este nuevo plan tendrá como diferencia principal respecto al Moves que estará bajo gestión del Gobierno central, similar al Reinicia Auto+ puesto en marcha tras la dana y que ha sido elogiado por el sector por la celeridad en la tramitación de las prestaciones.

El Auto+ desvelado este miércoles es una de las medidas estrella que llega bajo el paraguas del Plan Auto 2030 de apoyo a la industria de la automoción, que han impulsado el Gobierno y la patronal de fabricantes Anfac, y que presentó este miércoles el presidente del Gobierno en un acto en el Ministerio de Industria y Turismo, al que asistieron representantes de las patronales de automoción, de las Administraciones autonómicas y locales y de los sindicatos.

Sobre las ayudas directas, Sánchez afirmó que la canalización de las ayudas a la compra de vehículos la va a pasar a gestionar el Ejecutivo central, en lugar de las comunidades autónomas como se ha hecho en el Moves, “porque nos hemos hecho eco de los lamentos del sector, y queremos garantizar una mayor velocidad y homogeneidad de las ayudas”.

«ALUVIÓN DE COCHES ELÉCTRICOS»

Aparte del plan de 400 millones para la compra del vehículo eléctrico, el jefe del Ejecutivo también anunció este miércoles el inicio el año próximo de un ‘Moves Corredores’, que irá destinado al despliegue de puntos de recarga en ‘zonas de sombra’ que ahora están sin estas infraestructuras, y que tendrá una dotación de 300 millones.

Sánchez también reveló que el Perte del Vehículo Eléctrico (Perte VEC) dispondrá de una nueva próxima partida de 580 millones de euros.

El presidente pronosticó que, fruto de este impulso a la industria de la automoción, “el año próximo vamos a ver un aluvión de coches de menos de 25.000 euros”.

Remarcó que el objetivo último es que España siga siendo un país puntero en producción a nivel mundial y que el coche eléctrico pueda ser asequible para la clase media y trabajadora de este país.

Sánchez convino en que “comprarse un coche eléctrico supone aún para muchas familias, por desgracia, una inversión inicial muy importante”, dijo mientras defendía que, “a la larga”, la inversión “merece la pena”, por “el ahorro en combustible y mantenimiento” y porque “estamos haciendo frente a la emergencia climática”.

Eso sí, volvió a dejar claro que “nada de eso elimina el desembolso de partida que deben asumir familias de todos los niveles de renta”. De ahí que apuntase que “esos ciudadanos se merecen un ejercicio de honestidad por parte de las autoridades públicas. Y todos los que estamos aquí tenemos por tanto la obligación de hacerlo”.

En este sentido, insistió en que el Gobierno ha de “pisar el acelerador” por “convicción moral, para no frenar ni dar marcha atrás en una realidad que la ciencia nos atestigua con datos cada año, que efectivamente la emergencia climática avanza”.

Así, aprovechó también para criticar a quienes cargan contra el Pacto Verde “como si fuera una excentricidad que solamente se puede permitir una sociedad rica”, sin olvidarse de quienes, “por nostalgia o bien por sectarismo, o por una combinación de ambas, prefieren mirar al futuro con una venda en los ojos que les impida ver la realidad”.

“PLAN QUE LO HACE TODO”

En el acto en el Ministerio de Industria, el presidente de la patronal de fabricantes, Anfac, Josep Maria Recasens, fue el encargado de desgranar los objetivos del Plan Auto 2030.

El directivo de Renault celebró que “todo el mundo” del sector ha participado y se ha unido en torno a este plan quinquenal, fruto de siete meses de negociaciones, que “lo hace todo: planifica, incentiva y regula”

El plan se marca como objetivos principales que España mantenga las posiciones actuales de segundo mayor fabricante europeo y noveno mundial.

Las aspiraciones son que el sector pase de 85.000 millones de euros de valor añadido a 120.000 millones, y llegar a una producción de 2,7 millones de vehículos en 2030, unos 300.000 más que ahora.

En cuanto a las matriculaciones, se quiere llegar a 1,3 millones de ventas de turismos al año, el 100% de ellas electrificadas, frente a los 1,1 millones actuales de este año y casi un 20% de electrificados. En materia de empleo, el reto es mantener los 1,9 millones de puestos actuales.

El respaldo a este plan desde las Administraciones autonómicas y locales lo visibilizó la presencia en el acto de altos cargos de Industria de los gobiernos autonómicos de Aragón, Andalucía Cataluñael, del presidente de la Asociación de Ciudades del Sector de Automoción (Aceac) y alcalde de Almussafes, Toni González, y de líderes sindicales.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, celebró el alto respaldo que ha logrado de partida este plan que “tiene visión de futuro”.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, dijo que “ilusiona” ver que “todo el ecosistema” está “con unidad de acción” detrás de esta nueva ‘hoja de ruta’ para la automoción. “Hoy en el Ministerio de Industria estamos de fiesta”, señaló.

Pedro Sánchez en la presentación del Plan Auto 2030 | Foto de Servimedia

El Gobierno amplía el Moves III con otros 400 millones para atender las solicitudes pendientes

Además, el Gobierno ha acordado ampliar en otros 400 millones de euros el Plan Moves III de ayuda a la compra de coches eléctricos, para que puedan atenderse las solicitudes pendientes, según informaron este viernes fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Así se lo anunció ayer jueves a las comunidades autónomas el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del ministerio.

El Moves III ha tenido este año una dotación de 400 millones, y la mayoría de las comunidades autónomas ya han agotado los fondos a su disposición y tienen listas de espera de peticiones de ayuda. Por ello, el Ejecutivo ha decidido destinar otros 400 millones para atender estas demandas no satisfechas.

Desde 2019, el Gobierno ha destinado unos 1.700 millones de euros a las diferentes convocatorias del Moves, sin incluir esta nueva partida de 400 millones habilitada ahora por el Gobierno.