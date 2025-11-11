SALUD MENTAL: El reto pendiente en Rivas

¿Sabías que la salud mental ya es una de las principales preocupaciones en Rivas? 🌟 En este episodio de la tertulia de Zarabanda Televisión, exploramos como Rivas se está enfrentando este reto pendiente en salud mental. Junto a los expertos de la Fundación Manantial, descubrirás los recursos disponibles en la Comunidad de Madrid y cómo trabajan para apoyar a personas con problemas de salud mental graves y duraderos. Hablamos sobre el impacto del estigma, la importancia de la integración social y laboral, y los proyectos que promueven la autonomía y el bienestar emocional.

Te invitamos a conocer su papel esencial, los equipos de apoyo, y los centros de día en nuestra ciudad, y cómo juntos podemos normalizar el cuidado psicosocial. ¡Dale play y comparte la causa para construir una comunidad más inclusiva y sostenible!