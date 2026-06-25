El bus escolar de Rivas bate su récord: 944 plazas en 13 rutas para septiembre

El programa ‘En bus al cole’ crece un 28% y suma dos nuevas rutas para cubrir todos los colegios públicos de la ciudad

El servicio municipal de transporte escolar de Rivas-Vaciamadrid arrancará el próximo curso con sus mejores cifras desde su creación. El programa ‘En bus al cole’ ha preseleccionado a 944 niños y niñas para el curso 2026/2027, frente a los 738 del año anterior. Además, ampliará la red de rutas escolares 2026/2027 de once a 13 rutas a partir de septiembre para dar servicio a todos los colegios públicos de Infantil y Primaria del municipio.

El Ayuntamiento de Rivas cerró el plazo de solicitudes el pasado 11 de mayo. Con las peticiones recibidas, la Concejalía de Transportes y Movilidad realizó la selección del alumnado aplicando criterios exclusivos de movilidad. Así, se cubrió el 86% de las familias solicitantes. Quienes no han obtenido plaza quedan en lista de espera ante posibles bajas durante el proceso de inscripción. Este proceso está actualmente en marcha, por lo que aún hay familias «suplentes» que podrían beneficiarse de las rutas escolares en el próximo curso.

Dos rutas escolares más de las previstas para el próximo curso 2026/2027

La demanda ha superado las previsiones iniciales. Por ese motivo, la Concejalía diseñó finalmente 13 rutas escolares, dos más de las que se habían planificado en un inicio para el próximo curso. Así, se podía absorber el volumen de solicitudes y garantizar cobertura en todos los centros públicos de la ciudad.

Cada autobús tendrá una ocupación media de 72 o 73 escolares. Esto es posible gracias a un sistema de rotación. Parte del alumnado ya ha llegado a su colegio cuando otro grupo sube al vehículo. Las paradas estarán a pocos minutos a pie desde los domicilios de las familias seleccionadas.

Una nota de 9,56 sobre 10

Los datos de satisfacción refuerzan la expansión del servicio. La encuesta realizada entre las familias usuarias otorga al programa una valoración de 9,56 sobre 10, y el 99,3% recomendaría las rutas escolares a otros vecinos para el próximo curso.

El impacto en la movilidad urbana también es notable. El 80,7% del alumnado que ahora usa el bus escolar realizaba antes ese trayecto en coche particular. Por tanto, esto implica una reducción directa del tráfico en los accesos a los colegios durante las horas punta.

Presupuesto de 1,2 millones e inclusión para reforzar las rutas escolares el próximo curso

El programa de rutas escolares cuenta para el próximo curso con un presupuesto municipal de 1,2 millones de euros. El servicio incluye, además del transporte, monitores de acompañamiento —con apoyo específico para alumnado con diversidad funcional— y vehículos accesibles. Las familias disponen también de una app para seguir en tiempo real el estado de la ruta. De este modo pueden confirmar la entrada o salida de sus hijos del centro escolar.