Pedro Pastor se queda sin gira por EEUU por un visado

El cantautor de Rivas ha tenido que cancelar todos sus conciertos tras la negativa de EEUU.

El cantautor Pedro Pastor, vinculado a Rivas-Vaciamadrid desde su infancia, ha tenido que cancelar la gira que tenía prevista este mes de agosto por Estados Unidos después de que las autoridades estadounidenses rechazaran su visado de trabajo. El músico y su banda, Los Locos Descalzos, habían sido seleccionados por la organización Mid Atlantic Arts para desarrollar una gira por distintas ciudades del país.

La primera actuación estaba prevista para este jueves en Port Angeles, en el estado de Washington, pero la negativa del visado ha obligado a suspender tanto ese concierto como el resto de las citas programadas.

Una gira preparada durante meses

Pastor explicó la situación en un vídeo publicado en sus redes sociales, después de intentar hasta el último momento obtener la autorización necesaria para viajar. El proyecto había comenzado a tomar forma en noviembre del año pasado, cuando recibió la confirmación de su selección entre cientos de propuestas artísticas de España y Portugal.

Mid Atlantic Arts, una organización estadounidense sin ánimo de lucro, había escogido cinco proyectos de ambos países y el de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos era uno de ellos.

El músico había preparado durante meses una gira que incluía festivales de jazz, conciertos al aire libre y teatros. «Mañana teníamos que volar y hemos estado hasta el final peleando la visa, pero no nos la han aprobado, así que tenemos que cancelar la gira», explicó Pastor.

«Es un palo fuerte» para el músico y su equipo

En declaraciones a la Cadena SER, el cantautor reconoció el impacto que supone la cancelación tanto en el plano personal como profesional. «Es un impacto con varias aristas», señaló Pedro Pastor, que explicó que él y su equipo habían organizado sus vidas en torno a la gira y habían rechazado otras oportunidades laborales en España durante agosto.

La cancelación también tiene consecuencias económicas. El grupo ya había adquirido billetes de avión y alojamientos, algunos de ellos sin posibilidad de recuperar el importe.

Pastor aseguró desconocer las razones concretas por las que Estados Unidos rechazó su solicitud. El músico apuntó, no obstante, que su proyecto se diferencia por mantener «un posicionamiento y un discurso muy claro», y planteó que esa circunstancia pudiera haber influido en la decisión de las autoridades estadounidenses.

El cantautor mantiene así su actividad musical fuera de Estados Unidos después de una trayectoria que le ha llevado a actuar en numerosos países. Rivas-Vaciamadrid, donde creció y donde mantiene su residencia, continúa siendo uno de los principales referentes personales y artísticos de su carrera.