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El PP denuncia la retirada de más de 200 árboles en Rivas

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Una calle de Rivas presenta vallas de obra y conos junto a un montón de bloques de hormigón rotos procedentes de una reciente retirada de árboles. Hay coches aparcados a lo largo de la carretera y las casas se alinean a ambos lados de la calle bajo un cielo despejado.

Los populares cuestionan las obras del carril bici del Paseo de las Provincias y Junkal

El Partido Popular de Rivas ha denunciado la retirada de más de 200 árboles en el Paseo de las Provincias, que, según la formación, se está produciendo para ejecutar un nuevo carril bici. El PP asegura recoger las quejas de vecinos de esta zona y de la calle Junkal, donde también se desarrollan obras relacionadas con la movilidad ciclista.

Según la nota difundida por los populares el 7 de agosto, los trabajos del Paseo de las Provincias han supuesto la eliminación del arbolado de la mediana, formado principalmente por cerezos y arces. La formación cifra en más de 200 los árboles retirados, aunque reclama al Ayuntamiento que informe oficialmente del número exacto y de las medidas previstas para su reposición.

Una calle soleada de Rivas con un límite de velocidad de 30 pintado en la calzada. Unos árboles jóvenes bordean la mediana, mientras que los árboles maduros dan sombra a la derecha, lo que contrasta con las zonas afectadas por la retirada de árboles. Se ven pocos coches y el cielo está despejado.

Críticas del PP al proyecto de reforma del carril bici

El PP asegura que residentes de la zona consideran que las obras podrían haberse planteado de otra manera, mejorando la accesibilidad y ampliando las aceras sin eliminar este espacio verde. También señalan que ya existía un carril bici en las inmediaciones.

La formación reclama al Gobierno municipal que haga públicos los informes técnicos y ambientales que justifican la retirada del arbolado y que estudie alternativas que permitan compatibilizar la movilidad sostenible con la conservación de las zonas verdes.

La portavoz del PP de Rivas, Janette Novo, ha criticado que el Gobierno municipal adopte decisiones durante el mes de agosto sin contar, a su juicio, con los vecinos. «Una vez más, el Gobierno municipal adopte decisiones sin contar con los vecinos y aproveche el mes de agosto», afirma Novo en la nota.

Una calle de la ciudad de Rivas en obras, con tramos de acera retirados; conos de tráfico y barreras bordean la calzada, y al fondo se ven vehículos de obra. A lo largo de la calzada hay indicios de la retirada de árboles, lo que se suma a la transformación que se está llevando a cabo. La escena está iluminada por la luz natural del día.

Amplían la denuncia también a la calle Junkal

La controversia se extiende a la calle Junkal, donde se está construyendo otro carril bici. Según el PP, los vecinos alertaron hace una semana de que las obras habían cubierto un sumidero destinado a la evacuación de aguas pluviales.

Los populares sostienen que esta situación podía incrementar el riesgo de inundaciones en una zona que ya ha registrado episodios de este tipo. Tras las protestas vecinales y la denuncia pública de Novo, el Ayuntamiento habría vuelto a dejar el sumidero al descubierto.

El PP reclama además que el Consistorio explique el proyecto de drenaje previsto para Junkal y garantice que las obras no comprometerán la evacuación de agua de lluvia.

Novo ha cuestionado finalmente el modelo de movilidad del Gobierno municipal y ha reclamado «planificar con sentido común, escuchar a los vecinos y proteger el patrimonio natural de Rivas Vaciamadrid».

En una calle pavimentada de Rivas se ha instalado una rejilla de drenaje larga y negra. Cerca de allí se pueden ver una tapa de alcantarilla y un trozo de tierra al descubierto, lo que pone de manifiesto una reciente retirada de árboles. La zona está rodeada de barreras metálicas amarillas, lo que indica que se están llevando a cabo obras de construcción o mantenimiento impulsadas por la administración local del PP.
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