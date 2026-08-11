El PP denuncia la retirada de más de 200 árboles en Rivas

Los populares cuestionan las obras del carril bici del Paseo de las Provincias y Junkal

El Partido Popular de Rivas ha denunciado la retirada de más de 200 árboles en el Paseo de las Provincias, que, según la formación, se está produciendo para ejecutar un nuevo carril bici. El PP asegura recoger las quejas de vecinos de esta zona y de la calle Junkal, donde también se desarrollan obras relacionadas con la movilidad ciclista.

Según la nota difundida por los populares el 7 de agosto, los trabajos del Paseo de las Provincias han supuesto la eliminación del arbolado de la mediana, formado principalmente por cerezos y arces. La formación cifra en más de 200 los árboles retirados, aunque reclama al Ayuntamiento que informe oficialmente del número exacto y de las medidas previstas para su reposición.

Críticas del PP al proyecto de reforma del carril bici

El PP asegura que residentes de la zona consideran que las obras podrían haberse planteado de otra manera, mejorando la accesibilidad y ampliando las aceras sin eliminar este espacio verde. También señalan que ya existía un carril bici en las inmediaciones.

La formación reclama al Gobierno municipal que haga públicos los informes técnicos y ambientales que justifican la retirada del arbolado y que estudie alternativas que permitan compatibilizar la movilidad sostenible con la conservación de las zonas verdes.

La portavoz del PP de Rivas, Janette Novo, ha criticado que el Gobierno municipal adopte decisiones durante el mes de agosto sin contar, a su juicio, con los vecinos. «Una vez más, el Gobierno municipal adopte decisiones sin contar con los vecinos y aproveche el mes de agosto», afirma Novo en la nota.

Amplían la denuncia también a la calle Junkal

La controversia se extiende a la calle Junkal, donde se está construyendo otro carril bici. Según el PP, los vecinos alertaron hace una semana de que las obras habían cubierto un sumidero destinado a la evacuación de aguas pluviales.

Los populares sostienen que esta situación podía incrementar el riesgo de inundaciones en una zona que ya ha registrado episodios de este tipo. Tras las protestas vecinales y la denuncia pública de Novo, el Ayuntamiento habría vuelto a dejar el sumidero al descubierto.

El PP reclama además que el Consistorio explique el proyecto de drenaje previsto para Junkal y garantice que las obras no comprometerán la evacuación de agua de lluvia.

Novo ha cuestionado finalmente el modelo de movilidad del Gobierno municipal y ha reclamado «planificar con sentido común, escuchar a los vecinos y proteger el patrimonio natural de Rivas Vaciamadrid».