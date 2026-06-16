Rivas Vegan Fest 2026 regresa con charlas, talleres y activismo

La Casa de las Asociaciones acogerá el 20 de junio una jornada gratuita con debates, actividades familiares y más de 30 entidades

El movimiento animalista volverá a tener una cita destacada en Rivas-Vaciamadrid el próximo 20 de junio. La Casa de las Asociaciones acogerá una nueva edición del Rivas Vegan Fest 2026. Se trata de un encuentro gratuito que reunirá durante toda la jornada a asociaciones, santuarios, divulgadores, activistas y ciudadanos interesados en cuestiones relacionadas con el bienestar animal, la alimentación vegetal y la sostenibilidad.

El festival, organizado por la asociación Rivas Vegana, se celebrará en las instalaciones municipales situadas en la avenida Armando Rodríguez Vallina. Además, ofrecerá un amplio programa de actividades que combinará divulgación, cultura, ocio familiar y espacios de encuentro entre colectivos de defensa animal.

Rivas Vegan Fest 2026: Un programa centrado en los derechos animales

La programación del Rivas Vegan Fest 2026 arrancará a las 11.00 horas con la charla “Las bases científicas del veganismo”, impartida por Gonzalo Quesada. A lo largo del día se sucederán diferentes ponencias sobre cuestiones vinculadas a la protección animal y el activismo social. Entre ellas estará “Por los animales”, a cargo de Xavi Animal. También habrá debates sobre el uso de animales en la moda, los refugios y santuarios de rescate o la situación de los perros callejeros en Marruecos.

Otro de los temas destacados en el Rivas Vegan Fest 2026 será la conservación marina. La activista Cristina Gimeno Luna, de la Captain Watson Foundation, ofrecerá la charla “Si el océano muere, todos morimos”. Esta charla estará centrada en el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas marinos.

Literatura, pensamiento crítico y bienestar

Además de las conferencias, el encuentro reservará espacio para la reflexión cultural. Durante la jornada se presentarán obras como “Especismo, dualidad y patriarcado”, de Kris Nogal, y “Cómo sobrevivir a Gato Blanco”, de María Tello. También habrá coloquios sobre la presencia de los animales en la literatura y el cine y sobre la experimentación animal en laboratorios.

La programación del Rivas Vegan Fest 2026 incluye igualmente propuestas relacionadas con la salud y el bienestar. Por ejemplo, habrá una charla sobre el eje intestino-cerebro, sesiones de asesoramiento nutricional, talleres de cosmética natural y una actividad de meditación Gong orientada a la reflexión y el bienestar emocional.

Actividades para familias y una gran feria de asociaciones durante el Rivas Vegan Fest 2026

El Rivas Vegan Fest 2026 mantendrá su apuesta por atraer a públicos de todas las edades. Así, los más pequeños podrán participar en el cuentacuentos “Clea, la tortuga que aprendió a cuidar el mar” y en una jornada de juegos tradicionales al aire libre.

Uno de los principales atractivos será la zona de stands, donde más de una treintena de asociaciones, santuarios y colectivos mostrarán su trabajo en el Rivas Vegan Fest 2026. Entre ellos figuran entidades dedicadas al rescate de animales, la protección de fauna silvestre, la educación ambiental y la sensibilización social.

La jornada concluirá con una actuación de la batucada Hipatia Da Rua, prevista para las 20.00 horas. Esta actuación pondrá el cierre festivo a un evento que se ha consolidado como uno de los principales encuentros veganos y animalistas de la Comunidad de Madrid. Además, la entrada al Rivas Vegan Fest 2026 será libre durante todo el día.